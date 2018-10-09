этот материал доступен на русском

У селах поблизу Ічні вже проводили учбову евакуацію і виявили низку недоліків (відео)

13:52, 09 жовтня 2018
Суспільство
305 0
Ілюстрація \ REUTERS

Читайте такожПрокуратура виявила порушення при зберіганні зброї на арсеналі в Чернігівській області

Рік тому після чергового вибуху військового складу у Калинівці депутати припускали, що саме цей склад може стати наступним. ТСН тоді вирушила на перевірку, але озброєні армійці не дали навіть наблизитись до складів. Ретельно перевіряли документи і заборонили їхати у їхній бік. 

Рік тому місцеві забили на сполох, тоді провели тренування з евакуації. У жовтні 2017 року у селі поблизу складу пролунала тривожна сирена. Тоді надзвичайники виявили низку недоліків, які мали усунути у продовж двох місяців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибухи на складі боєприпасів біля Ічні
Теги: #склади боєприрпасів