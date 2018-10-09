У селах поблизу Ічні вже проводили учбову евакуацію і виявили низку недоліків (відео)

Рік тому поблизу військових складів вже проводили учбову евакуацію. Ще тоді виявили низку недоліків.

Ічнянський склад з боєприпасами - один з найбільших в Україні. Територія - близько 600 гектарів, навколо - ліс і кілька сіл.

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Рік тому після чергового вибуху військового складу у Калинівці депутати припускали, що саме цей склад може стати наступним. ТСН тоді вирушила на перевірку, але озброєні армійці не дали навіть наблизитись до складів. Ретельно перевіряли документи і заборонили їхати у їхній бік.

Рік тому місцеві забили на сполох, тоді провели тренування з евакуації. У жовтні 2017 року у селі поблизу складу пролунала тривожна сирена. Тоді надзвичайники виявили низку недоліків, які мали усунути у продовж двох місяців.