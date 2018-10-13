"З помилкою у назві": Каменських презентувала перший сольний альбом
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, представила свій перший сольний альбом. До нього увійшли 10 пісень, включаючи такі хіти співачки, як "Это моя ночь, "Дай мне" і "Тримай".
Радісною новиною Каменських поділилася в своєму Instagram.
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"Вчора відбулася презентація мого першого сольного альбому "No Komments" та офіційного кліпу до пісні "LOMALA". Це було незабутньо! Якщо і починати нову главу свого життя, то тільки так і тільки з вами. Далі буде ще крутіше - я обіцяю", - написала співачка.
Підписники Каменських звернули увагу, що у назві альбому допущено помилку.
"Скажіть їй хто-небудь, що там помилка в слові "Comments", - пишуть в коментарях.
Однак, швидше за все, така помилка зроблена навмисно і таким чином хотіли пов'язати назву альбому з псевдонімом співачки NK - "No Komments".
Як повідомляв УНІАН, днями Каменських випустила відвертий кліп на пісню "LOMALA".