"З помилкою у назві": Каменських презентувала перший сольний альбом

До альбому увійшли 10 пісень, включаючи такі хіти співачки, як "Это моя ночь", "Дай мне" і "Тримай".

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, представила свій перший сольний альбом. До нього увійшли 10 пісень, включаючи такі хіти співачки, як "Это моя ночь, "Дай мне" і "Тримай".

Радісною новиною Каменських поділилася в своєму Instagram.

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"Вчора відбулася презентація мого першого сольного альбому "No Komments" та офіційного кліпу до пісні "LOMALA". Це було незабутньо! Якщо і починати нову главу свого життя, то тільки так і тільки з вами. Далі буде ще крутіше - я обіцяю", - написала співачка.

Підписники Каменських звернули увагу, що у назві альбому допущено помилку.

"Скажіть їй хто-небудь, що там помилка в слові "Comments", - пишуть в коментарях.

Однак, швидше за все, така помилка зроблена навмисно і таким чином хотіли пов'язати назву альбому з псевдонімом співачки NK - "No Komments".

Як повідомляв УНІАН, днями Каменських випустила відвертий кліп на пісню "LOMALA".