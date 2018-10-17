Співачка, яка злякала українців своїм виглядом, зізналася, що втрачала голос через ботокс

Таїсії Повалій доводилося скасовувати концерти, адже вона не могла співати через уколи ботоксу.

Українська співачка Таїсія Повалій зізналася, що були моменти, коли у неї пропав голос через "уколи краси".

Про це Повалій розповіла в інтерв'ю російському виданню "Собеседник".

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"Роки йдуть, хочеться, щоб зморшок було поменше. В якийсь момент стала вдаватися до уколів ботоксу, щоб виглядати молодше. Це правда, але треба знати міру. Я в якийсь момент так обколола, що потягнула всі м'язи. Наприклад, співала пісню «Одолжила» і відчуваю, що високі ноти взяти не можу: тримає шия. Намучилася я тоді з цими уколами. Навіть концерти скасовувала, тому що не могла співати. Виявилося, що ботокс дуже розслабляє м'язи", - розповіла Повалій.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Таїсія Повалій налякала мережу своїм зовнішнім виглядом.