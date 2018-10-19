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З'явилися подробиці смерті соліста "Ненсі"

09:24, 19 жовтня 2018
Суспільство
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Бондаренко помер 18 жовтня / фото sergeynensi / Instagram

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Про яку саме хворобу йдеться, він уточнити не зміг. "У лікарні помер. Це було раптово дуже", — сказав він РБК.

Як повідомлялося, о 4 ранку 18 жовтня помер соліст й син засновника українського гурту "Ненсі" Анатолія Бондаренко Сергій.

Раніше у прес-службі групи "Ненсі" відповіли, що смерть Сергія не пов'язана з нещасним випадком, але говорити про причини не стали.

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Теги: #смерть#співак