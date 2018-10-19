З'явилися подробиці смерті соліста "Ненсі"

Солісту "Ненсі" Бондаренку був 31 рік.

Гітарист колективу "Ненсі" Олексій Циплаков пояснив, що соліст гурту Сергій Бондаренко помер "в результаті хвороби".

Читайте такожНазвано дату похорону Романа Карцева

Про яку саме хворобу йдеться, він уточнити не зміг. "У лікарні помер. Це було раптово дуже", — сказав він РБК.

Як повідомлялося, о 4 ранку 18 жовтня помер соліст й син засновника українського гурту "Ненсі" Анатолія Бондаренко Сергій.

Раніше у прес-службі групи "Ненсі" відповіли, що смерть Сергія не пов'язана з нещасним випадком, але говорити про причини не стали.