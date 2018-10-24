Український режисер зніме фільм "Тигр" спільно з Бредом Піттом

Голлівудські зірки виступлять продюсерами картини.

Український режисер Мирослав Слабошпицький стане режисером фільму "Тигр", заснованого на книзі знаменитого письменника Джона Вейлланта. Продюсерами картини виступлять Бред Пітт і Даррен Аронофскі.

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Як пише DTF Magazine, спочатку передбачалося, що режисером екранізації стане Аронофскі, а в головній ролі зіграє Пітт. Тепер же розклади змінилися і голлівудські зірки виступлять продюсерами картини.

Сценарій фільму базується на книзі «Тигр» канадського журналіста Джона Вейлланта, що вийшла у 2010 році. Вона розповідає про амурського тигра, який нападав на людей в сибірських поселеннях і на якого люди відкрили полювання. В основі книги - взаємовідносини людини і вимираючого виду тварин.

Останнім часом в Україні Слабошпицький працював над фільмом «Люксембург», який знімав в Чорнобильській зоні.