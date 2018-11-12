"Танці з зірками": хто залишив проект після 12 ефіру (відео)

Після 12-го ефіру шоу "Танці з зірками" залишили Мішель Андраде і Женя Кот.

У 12-му ефірі проекту "Танці з зірками" на каналі 1+1 кожна з п'яти пар виконувала по два танці.

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Цього разу до зони ризику потрапили Мішель Андраде і Женя Кот, Павло Вишняков і Юля Сахневич - вони "танцювали за життя".

Після голосування журі проект залишили Мішель Андраде і Женя Кот.

Як повідомляв УНІАН, шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" у 11-му ефірі залишили боксер Денис Берінчик та його партнерка Катерина Белявська.