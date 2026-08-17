Чому померла Гейден Панеттьєрі: ЗМІ розкрили деталі

Причина смерті 36-річної Гейден Панеттьєрі, відомої за серіалами "Герої" та "Нешвілл", поки не розголошується: поліція розслідує обставини її смерті.

Американська акторка Гейден Панеттьєрі, відома за ролями в серіалах "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років. Причина її смерті наразі не встановлена, а правоохоронці розслідують обставини трагедії, пише Parade.

Панеттьєрі померла 16 серпня. Інсайдери у правоохоронних органах підтвердили, що поліція реагувала на інцидент за участю акторки того дня.

Наразі жодних офіційних подробиць щодо обставин смерті або її причини не повідомляли. Розслідування триває.

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Раніше ЗМІ також повідомляли, що протягом останнього року Панеттьєрі скаржилася на біль у спині. Водночас немає підтверджень, що ці проблеми були пов'язані з її смертю.

Після смерті акторки колеги та друзі почали публічно висловлювати їй шану. Акторка Сельма Блер залишила кілька емоційних коментарів під останньою публікацією Панеттьєрі в соціальних мережах.

"Я люблю тебе. Не йди. Не йди. Будь ласка. Будь ласка... Я помираю. Будь ласка, будь тут", - написала вона.

Останні роки життя

В останні роки Панеттьєрі відкрито розповідала про складні періоди свого життя. Акторка боролася із залежністю та післяпологовою депресією, проходила реабілітацію та згодом повернулася до творчої діяльності.

У травні 2026 року вона випустила автобіографічні мемуари "Це я: Розплата". У книзі Панеттьєрі описала дитинство в статусі зірки, материнство, боротьбу із залежністю та шлях до відновлення.

Панеттьєрі залишилися батьки Скіп і Леслі, а також 11-річна донька Кая.

Акторка пережила смерть молодшого брата

У 2023 році помер молодший брат Гейден, актор Янсен Панеттьєрі. Йому було 28 років. За даними судмедекспертизи, причиною його смерті стали кардіомегалія та ускладнення, пов'язані з аортальним клапаном. Гейден важко переживала втрату брата.

Панеттьєрі здобула популярність ще в юному віці. Найбільше її знали за ролями Клер Беннет у серіалі "Герої" та Джульєтт Барнс у "Нешвіллі". Також вона знімалася у фільмах "Крик 4" та "Крик 6".

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