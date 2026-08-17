Стосунки Гейден Панеттьєрі та Володимира Кличка: велике кохання і розлука з єдиною донькою

Впродовж багатьох років ім'я акторки було тісно пов'язане з Україною та Володимиром Кличком, а її донька живе зі знаменитим боксером.

Смерть американської акторки Гейден Панеттьєрі у 36 років сколихнула не лише Голлівуд. Протягом багатьох років її ім'я було тісно пов'язане з Україною та Володимиром Кличком. Їхня історія кохання тривала майже десять років, за цей час пара встигла розійтися, знову зійтися, заручитися та стати батьками доньки Каї-Євдокії.

Після народження дитини життя Панеттьєрі змінилося. Акторка зіткнулася з післяпологовою депресією, залежністю та зрештою відмовилася від основної опіки над донькою на користь Кличка. УНІАН розповідає про творчий та особистий шлях знаменитості.

Як почалася історія кохання Кличка та Панеттьєрі

Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко познайомилися наприкінці 2009 року на вечірці спільних друзів. Незабаром між ними зав'язалися романтичні стосунки.

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Панеттьєрі підтримувала коханого під час його боксерської кар'єри та з'являлася на його боях. Пара не приховувала своїх почуттів і поступово стала однією з найвідоміших пар у світському просторі.

У 2011 році вони несподівано оголосили про розрив. Водночас остаточно поставити крапку у стосунках не змогли. Через два роки Кличко та Панеттьєрі знову були разом, а у 2013 році повідомили про заручини.

Попри значну різницю у віці та зрості – боксер був старший за акторку на 13 років, а їхня різниця у зрості становила близько 45 сантиметрів – пара планувала весілля.

Народження доньки

9 грудня 2014 року у Гейден Панеттьєрі та Володимира Кличка народилася донька Кая-Євдокія.

Вагітність була непростою. Перед пологами батькам повідомляли про можливі проблеми зі здоров'ям дитини, зокрема підозрювали мікроцефалію. Дівчинка народилася шляхом кесаревого розтину, а сама Панеттьєрі зіткнулася з ускладненнями після пологів.

Невдовзі акторка почала боротися з післяпологовою депресією.

У 2015 році вона розповідала в американському ток-шоу про свій стан і наголошувала, що з післяпологовою депресією стикаються багато жінок.

Пізніше проблеми посилилися залежністю від алкоголю та препаратів. У своїх мемуарах Панеттьєрі відверто описала, наскільки складним для неї був той період.

"Шоста ранку. А я намагаюся напитися… Моя перша думка вранці була про алкоголь. Не про мою дитину, не про мою роботу й не про решту мого життя. Мені потрібно було випити, щоби функціонувати о шостій ранку, це був жах", – згадувала акторка.

Коли доньці було лише чотири місяці, Панеттьєрі вирушила до реабілітаційного закладу. Їй вдалося на певний час подолати залежність, однак згодом виникли нові проблеми, а алкоголь знову повернувся у її життя.

Чому донька Кличка та Панеттьєрі залишилася з батьком

Проблеми зі здоров'ям і залежністю вплинули не лише на кар'єру Панеттьєрі, а й на її особисте життя.

У 2018 році Кличко та Панеттьєрі остаточно розійшлися. Після цього постало питання про те, хто виховуватиме їхню доньку. Основна опіка над Каєю перейшла до Володимира Кличка, а дівчинка переїхала жити до батька.

Панеттьєрі у мемуарах зізнавалася, що це рішення стало одним із найболючіших переживань у її житті, пише Parade.

"Моя донька Кая мешкає зі своїм татом, Володимиром Кличком, із 2018 року. Не бути щодня під одним дахом із нею – це найболючіший досвід у моєму житті, і складно описати шари цих емоцій – серед них смуток, обурення, гнів", – писала акторка у своїх мемуарах.

Водночас вона наголошувала, що продовжувала підтримувати зв'язок із донькою.

Якою виросла донька Кличка і Панеттьєрі

Кая-Євдокія народилася у 2014 році, а нині їй 11 років. Дівчинка живе з Володимиром Кличком.

Панеттьєрі розповідала, що сумувала через неможливість бути поруч із донькою щодня, однак вони підтримували зв'язок. Акторка також говорила, що Кая має різні захоплення та володіє кількома мовами.

Для Панеттьєрі материнство залишалося однією з найважливіших тем її життя. Водночас вона не приховувала, що через залежність та проблеми після пологів втратила можливість виховувати доньку так, як хотіла.

Останні роки життя Панеттьєрі

Попри складний період, Панеттьєрі намагалася повернути контроль над власним життям. Вона проходила реабілітацію, працювала над своїм відновленням та знову з'являлася на екрані.

У травні 2026 року акторка випустила автобіографічні мемуари "Це я: Розплата", у яких відверто розповіла про дитинство в шоу-бізнесі, залежність, материнство, насильство та шлях до одужання.

Її кар'єра тривала близько трьох десятиліть. Панеттьєрі стала відомою завдяки ролям у серіалах "Герої" та "Нешвілл", а також знімалася у фільмах "Виховання Гелен", "Добийся успіху: Все або нічого", "Крик 4" та "Крик 6".

16 серпня 2026 року Гейден Панеттьєрі померла у віці 36 років. Причина смерті наразі офіційно не розголошується, а правоохоронці розслідують обставини її смерті.

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