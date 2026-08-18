Пристрасті на межі: Netflix показав тизер 4 сезону політичного трилера 'Дипломатка' (відео)

Продовження серіалу стане доступне 15 жовтня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший тизер четвертого сезону відзначеного критиками американського серіалу в жанрі політичний трилер "Дипломатка" (The Diplomat).

У новому сезоні на посолку США у Великій Британії Кейт Вайлер чекатимуть нові політичні інтриги і глобальні виклики, в епіцентрі яких завжди опинятиметься її чоловік, також дипломат, а тепер віцепрезидент США Хел Вайлер. Паралельно Кейт намагатиметься врятувати свій шлюб.

До головних ролей у новому сезоні повернуться Кері Рассел (посолка США у Великій Британій Кейт Вайлер), Руфус Сьюелл (віцепрезидент США Хел Вайлер), Еллісон Дженні (президентка США Грейс Пенн), Бредлі Вітфорд (перший джентльмен США Тодд Пенн), Рорі Кіннір (прем'єрміністр Великої Британії Нікол Троубрідж), Девід Ґясі (міністр закордонних справ Великої Британії Остін Деннісон), Алі Ан (голова лондонського відділу ЦРУ Ейдра Парк), Ато Ессонда (заступник голови місії посольства США в Лондоні Стюарт Гейфорд) та Нана Менса (керівник апарату Білого дому Біллі Аппіа).

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Четвертий сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів. Усі вони вийдуть одночасно 15 жовтня 2026 року.

Серіал "Дипломатка" – цікаві факти

Перший сезон серіалу "Дипломатка" від Дебори Кан (серіали "Анатомія Грей", "Вініл", "Батьківщина") вийшов в квітні 2023 року і був позитивно сприйнятий як критиками, так і глядачами.

Цікаво, що кожен новий сезон – другий, випущений у жовтні 2024 року, та третій, випущений у жовтні 2025 року – отримували кращі відгуки за попередні.

Наразі загальна оцінка "Дипломатки" на IMDb становить 8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 92% схвалення від критиків і 74% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 77 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7,1 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

При цьому серіал має кілька десятків престижних нагород та номінацій, в тому числі "Золотий глобус", "Еммі" та Critics' Choice Television Awards.

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