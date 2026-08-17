Померла акторка і екснаречена Кличка Гейден Панеттьєрі

Зірка серіалів "Герої" та "Нешвілл" померла у 36 років. Родина не розкрила причину смерті акторки.

Померла американська акторка Гейден Панеттьєрі, відома за серіалами "Герої" та "Нешвілл". Знаменитості було 36 років. Про смерть ЗМІ повідомив батько акторки Скіп Панеттьєрі, передає Associated Press.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і стихійною силою, що дарувала безмежну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам глядачів, які бачили її на екрані", – йдеться у заяві її батька.

Гейден Панеттьєрі – що важливо знати

Панеттьєрі почала кар'єру ще в дитинстві. Світову популярність їй принесла роль Клер Беннет у фантастичному серіалі "Герої". Згодом вона зіграла Джульєтт Барнс у музичній драмі "Нешвілл", за яку двічі номінувалася на премію "Золотий глобус". Акторка також знімалася у фільмах "Згадуючи Титанів" та "Крик".

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Окрім акторської кар'єри, Панеттьєрі багато років перебувала у центрі уваги через стосунки з українським боксером Володимиром Кличком. Пара почала зустрічатися у 2009 році, а після розриву та примирення у 2013 році оголосила про заручини.

Панеттьєрі неодноразово приїжджала до Києва та публічно підтримувала Україну під час Євромайдану.

У грудні 2014 року в Панеттьєрі та Кличка народилася донька Кая Євдокія. Після пологів акторка зіткнулася з післяпологовою депресією та проблемами із залежністю. У 2018 році пара остаточно припинила заручини, а основна опіка над донькою перейшла до Кличка.

В останні роки Панеттьєрі розповідала про свій досвід боротьби із залежністю та проблемами ментального здоров'я. Вона проходила реабілітацію та поступово поверталася до роботи в кіно й на телебаченні.

У 2026 році акторка також випустила автобіографічні мемуари, у яких розповіла про дитячу славу, материнство, залежність, особисті втрати та складні періоди свого життя.

Панеттьєрі померла за кілька днів до свого 37-го дня народження – вона народилася 21 серпня 1989 року.

Нагадаємо, наприкінці липня померла відома актриса Бренда Фрікер у віці 81 року. Вона була першою ірландською актрисою, яка отримала премію "Оскар" (за роль у фільмі "Моя ліва нога" 1989 року). Також Фрікер запам’яталася глядачам роллю "леді з голубами" у фільмі "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992).

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