'Скаржилася на біль': смерть екснареченої Кличка Панеттьєрі розслідує поліція

Поліція з'ясовує обставини смерті 36-річної акторки. Джерела стверджують, що протягом останнього року акторка скаржилася на біль у спині.

Смерть 36-річної американської акторки Гейден Панеттьєрі, відомої за серіалами "Герої" та "Нешвілл", розслідують правоохоронці. Зірка, яка свого часу була заручена з українським боксером Володимиром Кличком, померла 16 серпня.

За даними TMZ, правоохоронці повідомили, що поліція реагувала на інцидент за участю Панеттьєрі вчора. Наразі триває розслідування обставин смерті, а її причина офіційно не оголошена.

Джерело, близьке до акторки, також повідомило TMZ, що протягом останнього року Панеттьєрі скаржилася на біль у спині. Водночас наразі немає підтверджень, що саме це могло бути пов'язано з її смертю.

Відео дня

Особиста трагедія акторки

Останні роки життя Панеттьєрі були непростими. У 2023 році раптово помер її молодший брат Янсен Панеттьєрі. Йому було 28 років. За даними судмедекспертизи, причиною смерті стала кардіомегалія – збільшення серця – у поєднанні з ускладненнями аортального клапана.

Смерть брата стала для Гейден важким ударом. Раніше акторка також відкрито розповідала про проблеми з післяпологовою депресією та залежністю і проходила реабілітацію.

Попри складнощі, Панеттьєрі продовжувала працювати та повертатися до творчої діяльності.

Що відомо про її стосунки з Кличком

Гейден Панеттьєрі багато років була пов'язана з українським боксером Володимиром Кличком. Їхні стосунки розпочалися у 2009 році, а у 2013-му пара оголосила про заручини.

У грудні 2014 року в них народилася донька Кая Євдокія. У 2018 році Панеттьєрі та Кличко остаточно розійшлися, а основна опіка над донькою перейшла до боксера.

У 2024 році Кличко здивував реакцією на запитання про свою колишню наречену. Він не став коментувати чутки, що ширились навколо залежностей артистки.

Панеттьєрі найбільше відома за ролями Клер Беннет у серіалі "Герої" та Джульєтт Барнс у "Нешвіллі". Також вона знімалася у фільмах "Крик 4" та "Крик 6".

Вас також можуть зацікавити новини: