Учасниця "Танців з зірками" роздяглася для чоловічого глянцю (фото)

Жіночність, сексуальність і приголомшливу фігуру Леся Нікітюк продемонструвала в сміливій фотосесії для журналу XXL.

Під час проекту «Танці з зірками» Влад Яма, Монатік і Катерина Кухар частенько критикували Лесю Никитюк за відсутність легкості і пластичності.

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Але незважаючи на постійні зауваження, Лесі вдалося потрапити у фінал проекту. Щоденні тренування в хореографічному залі не тільки навчили Никитюк рухатися на паркеті і підтягнули всі м'язи, але і зробили Никитюк більш впевненою в собі.

Жіночність, сексуальність і приголомшливу фігуру Леся Нікітюк продемонструвала в сміливій фотосесії для журналу XXL.

Як повідомляв УНІАН, переможцем шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" стала пара Ігор Ласточкин та Ілона Гвоздьова. Друге місце посіли Леся Нікітюк і Макс Єжов, третє - Іраклі Макацарія і Яна Заєць.