Пугачова у прозорому вбранні викликала палкі суперечки в мережі (відео)

Алла Пугачова знову здивувала своїх шанувальників новим вбранням.

Переглянути цей допис в Instagram Сюрприз для Ida @idadostman вдався!!! З Днем народження наша красоточка!!!! #день народження #сюрприз Допис, поширений Наташа Корольова (@koroleva__star) 11 Гру 2018 р. о 11:08 PST

Алла Пугачова, Наташа Корольова, Микола Басков та інші російські знаменитості прийшли привітати з днем народження Іду Достман – світську левицю РФ, адвоката.

Примадонна російської естради на святі з'явилася в чорній короткій сукні та прозорій кофтинці. Відповідне відео опубліковано в Instagram співачки Наташі Корольової.

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На записі можна побачити, що Пугачова стоїть, притримуючи закритими портьєри, щоб Достман не побачила людей, які бажають її привітати.

"Сюрприз для Іди вдався! З днем народження, наша красуне", – підписала ролик Корольова.

"70 років на носі, а все прозорий одяг носить", "В Алли старечі ноги", "Має гарний вигляд для своїх років", – пишуть у коментарях про Пугачову.

Раніше російський продюсер Андрій Разін опублікував раритетні фото Алли Пугачової з її першим чоловіком.