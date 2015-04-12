У Держводагентстві назвали умови подачі води в окупований Крим

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Державного агентства водних ресурсів Олексій Чунарьов, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

За його словами, також необхідною умовою є будівництво регулювальної гідротехнічної споруди у руслі Північно-Кримського каналу на кордоні із Кримом, на проектування та будівництво якої у державному бюджеті України на 2015 рік заплановано виділення 50 мільйонів гривень Мінприроди та Держводагентству.

«Необхідність будівництва цієї капітальної підпірної споруди з облаштуванням вузла комерційного підрахунку води викликана, у першу чергу, потребою гарантованого забезпечення водними ресурсами сільгоспвиробників Херсонської області, які використовують воду Північно-Кримського каналу, а також для встановлення подачі води з каналу у Крим за договором», - сказано в листі Чунарьова, який має ЦРЖ.

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За словами керівника відомства, на сьогоднішній день спеціалізованими організаціям Держводагентсва ведуться проектно-пошукові роботи з розробки техпроекта підпірної споруди, де будуть визначені її конструктивні та технічні параметри. Проект планується завершити до кінця 2 кварталу 2015 року. Він буде направлений на розгляд в ДП «Укрдержбудекспертиза» Мінрегіонрозвитку України для отримання експертного висновку, який дасть можливість розпочати будівництво.

Олексій Чунарьов зазначив, що погашення Кримом боргу перед управлінням Північно-Кримського каналу за водокористування у 2013 році у розмірі 1,7 мільйона гривень також залишається однією з необхідних умов для подальших переговорів щодо подачі води до Криму.

Нагадаємо, після анексії Криму на півострові склалася критична ситуація з водопостачанням окремих міст, а також з організацією зрошення і поливу на землях сільськогосподарського призначення.

Заборгованості водокористувачами Криму перед Управлінням Північно-Кримського каналу в обсязі 1,7 млн гривень залишаються невирішеними. У квітні 2015 року Україна перекрила постачання води до Криму. Також повідомлялося, що Крим продовжує несанкціоновано брати воду.