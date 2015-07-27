Озброєні бійці скандальної роти "Торнадо" перебувають під Києвом - Матіос

Про це заявив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі "5 каналу".

За його словами, бійці "Торнадо" зі зброєю перебувають у Боярці під Києвом.

"Я не розумію, що робить зараз рота "Торнадо", озброєна, під Бояркою?! Прямо під Києвом є багато озброєних людей, не розформованих… Де міністр внутрішніх справ, чому він не може прослідкувати за виконанням свого наказу?!" - заявив головний військовий прокурор.

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За його словами, свідчення бійців "Торнадо" про їхню боротьбу з контрабандою можуть бути суперечливими.

"Вони будуть розказувати про свою боротьбу з контрабандою… Та вони не можуть відрізнити ґудзика від сірника, не кажучи вже про те, щоб відрізнити контрабанду від порушення митних правил", - заявив Матіос.

Раніше повідомлялося про те, що роту "Торнадо" було розформовано, а її командира підозрюють у тяжких злочинах.