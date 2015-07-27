Озброєні бійці скандальної роти "Торнадо" перебувають під Києвом - Матіос
Розформована рота МВС "Торнадо" досі не роззброєна, незважаючи на наказ міністра внутрішніх справ.
Про це заявив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі "5 каналу".
За його словами, бійці "Торнадо" зі зброєю перебувають у Боярці під Києвом.
"Я не розумію, що робить зараз рота "Торнадо", озброєна, під Бояркою?! Прямо під Києвом є багато озброєних людей, не розформованих… Де міністр внутрішніх справ, чому він не може прослідкувати за виконанням свого наказу?!" - заявив головний військовий прокурор.
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За його словами, свідчення бійців "Торнадо" про їхню боротьбу з контрабандою можуть бути суперечливими.
"Вони будуть розказувати про свою боротьбу з контрабандою… Та вони не можуть відрізнити ґудзика від сірника, не кажучи вже про те, щоб відрізнити контрабанду від порушення митних правил", - заявив Матіос.
Раніше повідомлялося про те, що роту "Торнадо" було розформовано, а її командира підозрюють у тяжких злочинах.