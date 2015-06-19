Розформованому батальйону "Торнадо" дали час здатись без штурму

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на брифінгу, передає ТСН.

Силовики дають час, щоб бійці пустили на базу представників влади для проведення обшуку. Після чого, за словами Матіоса, можливо, буде проведено штурм та роззброєння.

Читайте такожДепутат Мосійчук закликав "Торнадо" скласти зброю: непричетних до тортур звільнять

За словами військового прокурора, на базі наразі перебувають 170 людей, 43 із яких раніше були засуджені.

Відомо, що представники роти "Торнадо" замінували базу та розставили снайперів.

Нагадаємо, дві доби міліція та прокурори намагаються потрапити на базу батальйону "Торнадо" у Привіллі, проте озброєні бійці всередину нікого не пускають.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, виконувач обов'язків командира Микола Цукур віддав бойовий наказ на збройний опір. Він також повідомив, що перебуває у Сєвєродонецьку, де вживаються необхідні заходи для здійснення обшуку за рішенням суду бази роти "Торнадо".