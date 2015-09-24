У Сумах набір в нову патрульну поліцію розпочнеться 7 листопада

Як повідомили УНІАН в управлінні МВС в Сумській області, відбір триватиме до 30 числа цього ж місяця.

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«Вимоги до кандидатів: вік від 21 до 35 років, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення категорії «В», відсутність судимості, вільне володіння українською мовою та відмінна фізична форма», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня, у Львові – 23 серпня, в Одесі – 25 серпня. На черзі - Луцьк, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород і Мукачеве. 26 вересня патрульна поліція почне роботу в Харкові.

Уже стартував набір до поліції в Івано-Франківську - 3 вересня, 6 вересня – у Вінниці, в Чернігові - 13 вересня, 15 вересня – в Херсоні, 21 вересня - у Черкасах і Кременчуці, 23 вересня - у Полтаві. Планується, що 26 вересня почнеться набір у Слов'янську та Краматорську.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що до кінця року в Україні буде 10 тис. патрульних поліцейських, а до березня вона працюватиме в усіх містах України.