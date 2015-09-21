Нова поліція у Кременчуці: в перший день подали заяви 900 бажаючих

У Кременчуці Полтавської області в перший день прийому заявок до нової поліції подано подано 900 заяв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

За його словами, конкурс на місце вже становить близько 4 людини на місце.

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Голова Полтавської ОДА Валерій Головко заявив, що старт в області нової поліції дано не в обласному центрі, а в Кременчуці, оскільки саме в цьому місті реєструється велика кількість заяв і злочинів.

Начальник міліції Полтавської області Олег Бех розповів ЗМІ, що набір триватиме до середини жовтня і потім відібрані кандидати пройдуть навчання в Києві.

«Нова поліція вийде на вулиці Кременчука вже після новорічних свят», - сказав Бех.

Всього в місті планується набрати 250 нових поліцейських і буде створено 24 патруля.