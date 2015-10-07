У Києві підписали Меморандум щодо профілактики ВІЛ-інфекції серед населення

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, цей документ дає можливість об’єднати зусилля для боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції, зміцнити партнерство та заручитися міжнародною підтримкою для подолання епідемії ВІЛ в Україні.

У відомстві наголосили, що вперше в Україні такий рамковий документ за участю міжнародних партнерів має на меті профілактику ВІЛ-інфікування серед загального населення.

«Урочисте підписання відбулося за участю міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі, директора ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» (УЦКС) професора Наталії Нізової, директора GIZ Бюро в Україні Сабіне Мюллер, Регіонального директора ЮНЕЙДС у країнах Східної Європи та Центральної Азії Вінея Салдана та посла доброї волі ЮНЕЙДС у Східній Європі та Центральній Азії Віри Брежнєвої», - йдеться в повідомленні.

На думку вітчизняних експертів, цей документ допоможе перейняти кращий світовий досвід у протидії СНІДу серед загального населення, навернути молодих людей до відповідального ставлення до свого здоров’я, до свого партнера.

«Спільна реалізація інформаційної кампанії з профілактики ВІЛ у партнерстві ЮНЕЙДС, GIZ, за умови лідерства уряду України та залучення громадянського суспільства, стане важливим кроком в мобілізації суспільства для перемоги над епідемією СНІД», - підкреслив регіональний директор ЮНЕЙДС у країнах Східної Європи та Центральної Азії Віней Салдан.

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«На початку 1990-х років Німеччина стикнулась з однією з найтяжчих епідемій ВІЛ у Європі, і після використання багатьох інструментів та методик, найефективнішими виявились саме профілактичні програми для загального населення, які охопили все суспільство, підвищили обізнаність щодо ВІЛ та популяризували відповідальну поведінку і здоровий спосіб життя. Саме тому ми вітаємо підписання цього Меморандуму, адже ми впевнені, що лише разом можна подолати епідемію ВІЛ», - наголосила директор GIZ Бюро в Україні Сабіне Мюллер.

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За оцінками ВООЗ та ЮНЕЙДС, Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед країн Східної Європи та Центральної Азії. За офіційною статистикою, з початку 2015 року в Україні зареєстровано біля 10 тис. людей, які живуть з ВІЛ, а загальна кількість осіб, яким було поставлено діагноз ВІЛ-інфекція, з 1987 по 2015 рік складає понад 274 тис. осіб. Приблизно 55% людей живуть з ВІЛ, не знають про свій статус і залишаються поза медичним спостереженням.