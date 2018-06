Пол МакКартні мало не розплакався перед українцями

Босі, мокрі до спіднього 350 тисяч українців «відривалися» вчора під проливним дощем разом з Полом МакКартні на Майдані Незалежності.

Таки вміє Віктор Пінчук подарувати людям радість – якимось чудом вдалося йому привезти до Києва одного з учасників легендарного гурту The Beatles – сера Пола МакКартні.

– Привіт друзі! – привітався Сер Пол з українцями українською – Ми любимо Вас! Ми раді бути в Києві!

Розпочав легенда свій концерт під назвою Independence concert з композиції «Baby, you can drive my car», і співав на початку, в основному, свої пісні. Чесно кажучи, публіку вони не надто заводили, мабуть, МакКартні це зрозумів, тому далі виконував композиції The Beatles.

Великий Бітл зовсім не злякався проливного дощу, який вчора напав на Київ. Його команда казала, що й мови не було, аби концерт відмінити. Тим більше їм вже доводилося мокнути у Бразилії, і в своїй рідній Англії. Правда, Пол зізнався, що тоді дощ був близько не такий сильний, як у Києві.

Мені довелося побувати ще й на саунд-чеку перед концертом.

Те, що він проводив його сам особисто, свідчить про надзвичайну відповідальність до своєї роботи. Адже такого рівня артисти фактично не беруть участь у підготовці до концерту. Поводився він уже надто вільно й просто: стрибав по сцені, потягувався, і розспівував слово «Київ»…

Так само вільно поводився і під час концерту, що створювало дружню, невимушену атмосферу. Сер Пол частенько намагався говорити українською, що дуже прикольно звучало і тішило український народ. Особливо, коли Великий Бітл закликав публіку: «Відриваємось!».

Пол і його група зіграли 33 композиції, включно з тими, які стали найбільш популярними хітами: Jet, My Love, Band On The Run, Flaming Pie, Dance Tonight. Серед лідерів шоу була також спеціальна версія хіта Wings Mrs. Vanderbilt, з проханням про виконання якої до Пола звернулися українські фани, і, звісно, ураганна версія знаного Back In The USSR.

Аудиторія, яка складалася з кількох поколінь, активно підспівувала. Унікальна сцена, оснащена різноманітним світлом і величезними екранами, була частиною колосального шоу, також як і лазери і піротехнічні сюрпризи.

Серу Полу вперше довелося виступати на такій сцені. Майже останній Бітл у своїх 66, у своїй рожевій сорочці, вишитій в ружі, виглядав щасливим підлітком... Так, Пінчук зробив усе можливе, аби МакКартні відчув себе ще особливішим, ще бажанішим, аби Україна стала йому наче рідною…

А сам Віктор Михайлович теж радів... Коли Пол заспівав Back In The USSR, Пінчук на радощах мало не роздушив свою дружину Лєну.

Пізніше Пінчук скаже:

– Сьогодні збулася мрія мільйонів українців! Було дуже важливо, аби народ України мав можливість почути ці великі пісні саме в нашій країні. Сьогодні вся Україна говорила однією мовою: мовою миру, любові і свободи. Сьогодні ми всі були разом!

VIP-гості теж зовсім не злякалися дощу, крім, звичайно, нашого Президента. Напередодні президентська прес-служба повідомила, що він прийде з сім’єю на концерт, але не прийшов. А ось його грузинський друг Михайло Саакашвілі дощу не побоявся, прийшов, ще й так по-простому одягнений – у спортивному костюмі.

Великий бітломан Славко Вакарчук спочатку відривався у VIP-зоні, потім не витримав і почав благати охорону, аби його з дружиною Лялею пустили до його гурту в другу фан-зону. Де він на повну давав волю своїм бурхливим емоціям.

На концерт завітали Арсеній Яценюк, Сергій Тарута, Петро Порошенко, Нестор Шуфрич, Леонід Кучма з дружиною Людмилою, гурт «Естетік Ед’юкейшн» та багато інших. Спеціально на концерт МакКартні приїхав також скандальний британський художник, тепер уже друг Віктора Михайловича, Деміан Херст.

Шоу тривало 2,5 години без жодної перерви – це рекорд усіх сольних концертів, які коли-небудь були на Майдані Незалежності. Здавалось би нічим більше, ніж своєю просто присутністю у Києві, сер Пол не міг здивувати українську аудиторію, але ж ні – люди просто застогнали від несподіваної радості, коли він вийшов на сцену з українським прапором. Він весь час нагадував нам, що вони нас люблять, що це надзвичайне відчуття – перебувати тут, у Києві.

Тричі МакКартні виходив на біс, останній – аби заспівати Yesterday. Українці співали разом з ним. Пол мало не розплакався… Прикрив очі долонею…

– Побачимося наступного разу – насамкінець пообіцяв українцям сер Пол МакКартні.

Ксеня Лесів

Фото Олександра Синиці / УНІАН та з сайту Фонду Пінчука

