У Києві відбувається прощання з Гонгадзе (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, попрощатися із журналістом прибувають нинішні народні депутати та парламентарії минулих скликань, а також громадські діячі.

Гонгадзе поховають на території церкви Миколи Набережного під великим козацьким хрестом.

Біля церкви зібралася значна кількість журналістів, фото- та відеооператорів. У приміщенні церкви знімати заборонено, проте оператори намагаються зняти щось, стоячи на вході до храму.

Як повідомила раніше УНІАН адвокат удови Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко, на прохання родичів під час похоронної церемонії не передбачені жодні виступи політиків або інших публічних осіб. Фото і відеозйомка в приміщенні церкви також заборонені.

Церемонія поховання останків Гонгадзе запланована на після 14:00.

Довідка УНІАН. Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі у Київській області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе. З тих пір тіло зберігалося в київському морзі.

Найгучніше політичне вбивство в історії України призвело до радикалізації українського суспільства за часів правління на той час президента Леоніда Кучми і дало старт оновленню влади в країні.

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі.

У серпні 2005 року на той час президент Віктор Ющенко, який змінив на посту глави держави Кучму, посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.

За день до похорону, 21 березня, президент України Петро Порошенко передав Золоту Зірку Героя України дружині вбитого журналіста Мирославі.