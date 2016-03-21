Дружині Георгія Гонгадзе передали його Зірку Героя

17:53, 21 березня 2016
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко передав Золоту Зірку Героя України дружині вбитого журналіста Георгія Гонгадзе.

president.gov.ua

Про це йдеться на сторінці президента у Facebook.

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«Через 16 років після трагічної загибелі Георгія Гонгадзе мав високу честь передати Золоту Зірку Героя України дружині загиблого журналіста Мирославі. Цінуємо величезний внесок Георгія в розбудову незалежної України, захист свободи слова, боротьбу за розвиток незалежних ЗМІ. На прикладі самовідданості Гії мають виховуватися нові покоління журналістів та громадських діячів», - написав Порошенко.

В свою чергу Мирослава Гонгадзе наголосила: «Ґія завжди був готовий віддати життя за Україну. І, якщо б він сьогодні був живим, він був би там – на східних кордонах. Якщо б він був живий, він би пишався цією нагородою».

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Президент подякував Мирославі, за те, що вона не пориває зв'язки з Батьківщиною і, фактично, працює послом доброї волі, шляхом народної дипломатії зміцнюючи стратегічне партнерство між Україною та США, особливо важливе для протидії російській агресії.

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