Чому ціни на нафтопродукти не зменшуються

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає процес стабілізації цін на нафтопродукти в регіонах непростим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

«Це процес не простий, є певна інерція», - сказав він, відповідаючи на питання, чому в деяких регіонах, незважаючи на підписаний протокол, ціни на нафтопродукти так і не зменшились.

«Ми не ставимо завдання «ходити з палицею», - сказав український прем`єр. Він додав, що в частині регіонів вдалося закріпити ціни на нафтопродукти на рівні, про який нафтотрейдери домовилися з міністром палива і енергетики, а в деяких регіонах – поки що ні.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО провів зустріч з українськими нафтотрейдерами, під час якої було підписано протокол про встановлення ціни на нафтопродукти на цей тиждень на рівні не вище 4,70 грн. за літр бензину А-95 і 4,10 грн. за літр дизпального.