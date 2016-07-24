У Харкові троє п’яних поліцейських на авто втікали від патрульних

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, сьогодні, 24 липня, близько 00.30 від оператора Служби "102" патрульні отримали інформацію, що водій автомобіля Mitsubishi Lancer знаходиться у стані алкогольного сп'яніння за кермом.

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За даними правоохоронців, один з екіпажів патрульної поліції під час патрулювання вулиць міста помітив даний транспортний засіб. На вимогу працівника поліції зупинитись водій не відреагував, а навпаки почав набирати швидкість.

Під час спроби втекти від поліції водій Mitsubishi не впорався з керуванням та врізався в електроопору і дерево на перехресті Бєлгородського шосе та проспекту Курчатова.

В іномарці перебували троє чоловіків, ймовірно, в стані алкогольного сп’яніння. Після прибуття на місце події керівників Управління патрульної поліції Харкова було встановлено, що ці громадяни є співробітниками поліції, а саме: водій – співробітник районного відділу поліції, двоє пасажирів - співробітники патрульної поліції. Усіх трьох було госпіталізовано до лікарні для обстеження.

За даним фактом керівництвом Управління патрульної поліції Харкова ініційовано службове розслідування.