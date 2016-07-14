У Черкасах посеред вулиці викрали чоловіка й запхали у багажник, поліція влаштувала погоню

Як повідомляє прес-служба управління патрульної поліції Черкас, ввечері 13 липня до патрульної поліції зателефонували містяни, які повідомили про те, що на площі 700-річчя Черкас невідомі силоміць затягли до автівки громадянина, який кричав про допомогу, та зникли в невідомому напрямку.

Отримавши орієнтування на автомобіль, патрульні задіяли план «Перехват». Автомобіль Volkswagen Passat, на якому втекли підозрювані, патрульні виявили в Черкасах та намагалися зупинити.

Водій не відреагував на вимоги патрульних та почав втікати. Автомобіль їхав на великій швидкості, маневрував дорогою, створюючи загрозу життю іншим учасникам дорожнього руху.

Його наздогнали за кілька кілометрів від Черкас в центрі села Червона Слобода.

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У багажнику автомобіля знаходився 32-річний черкащанин зі слідами побоїв. Йому викликали бригаду швидкої допомоги, яка забрала чоловіка до 3-ї міської лікарні швидкої допомоги.

Водія і його двох спільників, які були напідпитку, правоохоронці доставили до відділу поліції.

Слідчі поліції оглянули автомобіль та вилучили запал від гранати.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.