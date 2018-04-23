Валютний курс завтра: як каже НБУ чи як хоче МВФ?

Міжнародний валютний фонд таки виділив Україні кредиту 16,4 мільярда доларів для підтримки стабільності кредитно-фінансової системи країни. Серед рекомендацій МВФ – встановлення гнучкого валютного курсу. В той же час Нацбанк підсилив правилавалютнообмінних операцій і заборонив продавати населенню долари дорожче за офіційний курс. Чи не суперечить постанова НБУ рішенню МВФ? Чи надовго збережеться фіксований обмінний курс? І як він позначається на банках і клієнтах? З цими запитаннями УНІАН звернувся до українських банкірів.

Валерій Литвицький, голова групи радників НБУ

ОФІЦІЙНИЙ КУРС ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТОРГІВ

Кредит МВФ – це очікуване і правильне рішення з довготривалими наслідками. Психологічно це важливо як вирішення проблем, пов`язаних з діяльністю Промінвестбанку. Це так само важливо для продовження обгрунтованих, поміркованих, але достатніх інтервенцій Нацбанку з підтримки гнучкості курсу. Ми можемо підтримувати курсову стабільність достатньо гнучко, але разом з тим ця гнучкість не виходить за межі безпеки. Вже не сьогодні-завтра ми відчуємо велику упевненість учасників фондового ринку. Я сподіваюся, що фінансовий рахунок буде підтриманий після цього рішення МВФ, і у наших банків буде можливість займати. До нас активніше приходитимуть іноземні інвестиції. Валютні резерви Нацбанку зміцняться і досягнуть більше $34 млрд.

Ми самі разом з урядом у Меморандумі узяли на себе зобов`язання по переходу до гнучкішого курсу утворень, але обов`язково з підтримуючими інтервенціями. І офіційний, і ринковий курси залишаються достатньо гнучкими, відмінності між ними – мінімальні. Курс гнучкий, але без різких коливань.

Є очікування того, що найближчого дня завершиться перехід до єдиного курсу. Офіційний визначатиметься за результатами торгів як середньозважений з невеликими корективами. Ми йдемо до конвергенції курсу. Це означає, що і на готівковому ринку коливання маржі між купівлею і продажем буде меншим.

Олександр Охріменко, радник глави правління Укргазбанку

НАЦБАНК В РУЧНОМУ РЕЖИМІ УПРАВЛЯЄ ВАЛЮТНИМ РИНКОМ

Є глобальні вимоги, а є робота Нацбанку. НБУ, грубо кажучи, узяв валютний ринок в залізну руку і, відповідно, цією рукою управляє. НБУ може вранці прокинутися і сказати: на сьогодні курс буде 3 грн., і банки змушені слухатися.

МВФ рекомендує, щоб у нас був ринок. І він виставляє свою умову. А Нацбанк говорить: так, у нас ринок, у нас заявки подаються. При цьому на сьогодні дійсно так склалося, що валюта не вистачає і НБУ тут грає першу скрипку. Є стратегічна рекомендація МВФ. А є практична ситуація...

З іншого боку, якщо Нацбанк продовжить практику щодня офіційно вказувати, за якою ціною продається-купується валюта, то для клієнтів буде дуже зручно. Почитав – і відразу зрозуміло, який сьогодні курс.

Раніше банки заробляли на курсовій різниці. Зараз постанова НБУ цю різницю вводить в нуль. Зрозуміло, що банки підвищать комісію. Я думаю, іншого шляху заробляння не буде. Якщо раніше в деяких випадках комісія була досить маленька – 0,1% – майже не ринкова, то зараз вона буде рости.

Ігор Шевченко, директор Департаменту організації продажів банку “Фінанси і кредит”

БАНКИ ГОТОВІ ЙТИ НАЗУСТРІЧ НБУ

Гроші даються виключно при зобов`язанні дотримання всіх тих вимог, які МВФ закладав. Я думаю, у зв`язку з цим політику Нацбанку буде скориговано. У який період і наскільки повно – мені важко сказати.

Торгівля валютою була одним з джерел доходу. Але для нас зараз основним є погашення кредитів нашими позичальниками, особливо враховуючи, що 70% кредитів были взяті саме в доларах. Тому в період погашення кредитів з 1 по 10 число ми спеціально встановлювали знижені курси для позичальників, щоб їм було зручніше гасити. Зараз питання не в заробітку, а в тому, щоб підтримати ліквідність. Банки готові йти на зустріч і зменшувати курси купівлі-продажу валюти. Банки зараз думають не про дохід, а про те, щоб не впасти. А якщо ми зараз допустимо непогашення по кредитах, це ж відразу відіб`ється на зміні класу позичальників і формуванні додаткового резерву. Додатковий резерв посадить фінансовий результат, тобто дохід банку.

Я думаю, Нацбанк відпустить курс, як тільки набудуть чинності вимоги, виставлені МВФ.

Нацбанк це зробив, щоб збити істерику серед населення, щоб народ перестав ломитися купувати долари по 7 грн. Як тільки люди побачать, що курс стабілізувався (банкам навіть за великого бажання не дадуть дорожче продати, а поставлять саме 5,85 грн., і у банків вистачить на це валюти, тому що ми її одержали від МВФ), то відразу заспокояться і перестануть масово депозити в гривні перекладати в долари.

Микола Вишневський, керівник Печерського відділення Ощадбанку

КУРС ПОВИНЕН БУТИ ОДИН: І НА МІЖБАНКУ, І В РОЗДРОБІ, І В ОПТІ

Постанова НБУ – це правильний крок. Курс повинен бути єдиним. Курс повинен бути фіксованим. Щоб населення не могло звинуватити банки в якійсь неохайності. Курс повинен бути один: і на межбанку, і в роздробі, і в опті – тоді буде порядок.

Стаття доходів під назвою «торгові операції» займає у нас 2%. Ніколи на валюті банк не заробляв. У нас основна робота з фізичними особами, надання їм послуг і отримання доходів від операцій.

Клієнтам зручно: вони знають, що все під контролем, ніхто не спекулює, все красиво, курс хороший. І банк зобов`язаний задовольнити будь-яку потребу клієнта.

У січні 2009 року ще повинні прибрати обмінники, які на договірних відносинах працюють з комерційними банками, – це теж правильно. За кордоном, наприклад, тільки банки мають право займатися валютними операціями.

Опитувала Анна Ященко