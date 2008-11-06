МВФ дає Україні 16,4 мільярди - кредитну лінію відкрито

Міжнародний валютний фонд відкрив для України кредитну лінію "до запиту" (stand-by) обсягом у 16,4 мільярди доларів, необхідну для підтримання стабільності кредитно-фінансової системи країни. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

"Українська економіка, особливо банківська система перебуває під суттєвим тиском", - зазначив заступник виконавчого директора МВФ Муріло Портуґал.

Труднощі поглиблює різке падіння цін на метал, який складає основу українського експорту, додає представник фонду.

Угода з МВФ передбачає, що перший транш кредиту у 4,5 мільярди доларів буде надано негайно. (Нагадаємо, що раніше українські урядовці стверджували, що основною перевагою кредиту stand-by є можливість взяти гроші у разі нагальної потреби, й вони не збираються забирати ані копійки з кредиту зараз)

Портуґал також привітав плани Національного банку і уряду України щодо відновлення фінансової і макроекономічної стабільності та встановлення гнучкого валютного курсу із цільовими інтервенціями.

"Рішуче виконання програми заходів допоможе до кінця її дії знизити інфляцію до однозначних чисел", - переконаний представник МВФ.

Відкриття кредитної лінії стало можливим після того, як Верховна Рада України ухвалила антикризовий закон, яким, зокрема, регулюється надання допомоги банкам, запроваджується стабілізаційний фонд та збільшуються суми гарантування вкладів.