Нацбанк заборонив продавати долари населенню дорожче офіційного курсу

Національний банк України 5 листопада прийняв постанову №353, якою посилив правила валютообмінних операцій.

«Встановити, що на готівковому валютному ринку уповноважені банки встановлюють курс продажу готівкової валюти не вище за офіційний курс гривні до валют, який встановлюється НБУ. Ціна купівлі готівкової валюти може встановлюватися банками в межах 3% нижче за ціну продажу готівкової валюти», говориться в документі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Банки не мають права змінювати курс впродовж робочого дня і зобов`язані того ж дня продати куплену валюту. «У разі відсутності попиту на готівкову валюту її продаж має бути відкоригований наступного робочого дня відповідним курсом продажу валюти за гривні у бік зниження», - пояснюють в НБУ.

Ці правки внесено в антикризову постанову №319, в якій вже немає норми про граничну відмінність курсів купівлі/продажу готівкової валюти банками в 5%.

Нацбанк також обмежив операції на безготівковому ринку. «Клієнт-резидент зобов`язаний використовувати придбану безготівкову валюту не пізніше ніж через п`ять робочих днів після її зарахування на його поточний рахунок на цілі, зазначені в заявці про купівлю валюти», - говориться в постанові. Якщо клієнт не використовує валюту в цей період, він зобов`язаний продати її на межбанку.

До того ж НБУ зажадав від банків «вжити організаційно-правових заходів, щоб з 1 січня 2009 року перейти на торгівлю готівковою іноземною валютою тільки через власні каси».