Київ замерзає: мазут закінчується, Черновецький - на морі

В Києві знову холодно. Холодно в квартирах і будинках, гуртожитках і лікарнях. У дитячих садочках вихователі вже вийшли на роботу після свят і перед тим, як прийняти вранці дитину, люб’язно попереджують: “У нас холодно”. Гучного громадського протесту киян поки не чути. Мешканці столиці напружено спостерігають за перебігом подій російсько-українського газового конфлікту і, швидше за все, списують ситуацію з опаленням на нього. Нафтогаз і уряд ще напередодні Нового року зі стабільною періодичністю заявляли, що запасів газу, закачаних у сховища, вистачить до кінця опалювального сезону. Але вже сьогодні в столичній мерії заявили, що мазуту в Києві вистачитьлише до завтрашнього вечора. Влада Ялти у зв`язку з падінням тиску газу удвічі прийняла рішення відключити житловий фонд від гарячої води і припинити подачу газу всім промисловим підприємствам. Припинено подачу гарячої води населенню у Житомирі. І це тільки, боюсь, початок.

Столична опозиція одразу почала бити на сполох і дала своє пояснення квартирним похолоданням. Один з лідерів Блоку Кличка у Київраді Дмитро Андрієвський заявив, що двократне зниження тиску газу для київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 за кілька днів може обернутися техногенним колапсом.

- Якщо опалювальна система вийде з ладу, то відновити її нормальне функціонування буде неможливо. Це буде не локальна аварія, а техногенний колапс, - наголосив політик і звернувся з запитаннями до владної більшості. - Чому не сплачені кошти за використаний у грудні минулого року газ? Які кроки здійснюються чиновниками КМДА з виділення обсягів природного газу на січень 2009 року?

Київрада цього разу не змусила себе чекати з відповіддю. Перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко назвав заяви “деяких політиків про очікувану техногенну катастрофу у Києві звичайною провокацією”.

- У нас є 25 тисяч тонн мазуту, власником якого є Київенерго, і 78 тисяч тонн мазуту, що зберігається в резервуарах Київенерго, але належить іншим структурам. Від позавчора нам знизили тиск газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, і зараз ТЕЦ-6 споживає приблизно 60 тисяч кубометрів газу щогодини і приблизно 75 тонн мазуту. ТЕЦ-5 працює з сьогоднішнього ранку приблизно на 104,3 тисячах кубів газу на годину, на цій ТЕЦ будемо використовувати приблизно 60-70 тонн мазуту на годину. Працюючи такими темпами, наявної кількості мазуту вистачить до вечора 10 січня. Далі нам доведеться використовувати мазут з резервних 78 тисяч тонн, - повідомив Голубченко.

Він звернувся до першого віце-прем’єр-міністра України, Держрезерву та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з проханням провести засідання штабу надзвичайних ситуацій і надати столичній владі дозвіл на використання резервних 78 тисяч тонн мазуту з подальшим його поверненням протягом 2009 року.

- Звертаю увагу на те, що ситуація з газом у Києві пов’язана винятково з балансом газу в Україні, оскільки повністю було припинено постачання газу з Росії, - зауважив Голубченко. - Зараз ми вимушені використовувати газ з наших підземних сховищ, а також газ внутрішнього добування. Крім того, зараз майже вдвічі знижено подачу газу на всі металургійні комбінати, змінено подачу газу на всі хімічні підприємства. Багато підприємств взагалі зупинено на цей період. У цих умовах дуже важливо не політизувати ситуацію і не висловлюватись за принципом «чим гірше тим краще», як це роблять деякі депутати Київради.

Отже, владна столична більшість заявляє, що ситуація з газом в Києві пов’язана з російсько-українським газовим конфліктом. Але в Нафтогазі повідомляють, що безперебійно подають газ Київенерго, незважаючи на те, що борг Києва вже перевищив 650 млн. грн. Про це на прес-конференції заявив заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Володимир Триколич.

- У Києві достатньо обсягів газу для вироблення тепла й гарячої води. Якщо щось відбувається, будь ласка, звертайтеся до підприємств, які займаються цим професійно, – значить, там спрацьовує людський чинник. І в мене немає пояснень, чому в одній частині Києва тепло й потрібно кватирки відкривати, а в іншій прохолодно. Це не до нас, звертайтеся до тих служб, які працюють у Києві, й не прив`язуйте це до режиму роботи газотранспортної системи, - підсумував Триколич.

При цьому він зазначив, що борг Києва за газ зростає щодня на 15 млн. грн. І на сьогодні становить більше 650 млн. грн.

- Київенерго не платить, проте ми безперебійно подаємо газ, - сказав Триколич.

Отже, кияни вдруге за останніх кілька місяців стали заручниками чи то розборок мера та Київенерго, чи то якихось спільних фінансових схем (представники власника холдингу входять у більшість Черновецького).

Тим часом, за перший тиждень 2009 року в столиці було зареєстровано одинадцять пожеж через електроприлади. За даними прес-служби МНС м. Києва, 1 січня в Дніпровському районі виникла пожежа внаслідок порушення правил експлуатації обігрівача. Чоловік загинув.

Але народ мерзне - і обігрівачі нарозхват. Рядові менеджери магазинів стверджують, що за кілька днів кияни змели всі масляні обігрівачі, електрокаміни користуються меншим попитом, але теж добре йдуть.

Начальник центру пропаганди столичного Міністерства надзвичайних ситуацій Наталя Бистра зауважує, що дуже гостро стоїть і проблема стану електропроводки і в квартирах, і в будинках. Тож якщо дуже багато споживачів буде підключено одночасно, то можливі погані наслідки. Наталя Бистра каже, що через проблеми з газом та опаленням можливе збільшення пожеж саме через перенавантаження, через обігрівачі. Дякувати, що у цій ситуації хоча би у МНС знайшлася порада для киян. Купувати тільки сертифіковані обігрівачі. І на тому спасибі. І перший віце-прем’єр Олександр Турчинов дав добро на використання мазуту зі сховищ:

- Мазут, який знаходиться в резервах Київенерго, буде використаний для опалення будинків Києва. Подвійних трактувань в цьому питанні бути не може.

Мера усіх киян Черновецького у столиці поки немає - з теплих країв він обіцяв повернутися10 січня.

Анна Ященко