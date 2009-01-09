У Києві мазуту вистачить лише до завтрашнього вечора

Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО звернувся до першого віце-прем’єр-міністра України, Держрезерву та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з проханням провести засідання штабу надзвичайних ситуацій і надати столичній владі дозвіл на використання резервних 78 тисяч тонн мазуту з подальшим його поверненням протягом 2009 року.

Як це повідомляє прес-служба КМДА, А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив: «У нас є 25 тисяч тонн мазуту, власником якого є «Київенерго», і 78 тисяч тонн мазуту, що зберігається в резервуарах «Київенерго», але належить іншим структурам. Від позавчора нам знизили тиск газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, і зараз ТЕЦ-6 споживає приблизно 60 тисяч кубометрів газу щогодини і приблизно 75 тонн мазуту. ТЕЦ-5 працює з сьогоднішнього ранку приблизно на 104,3 тисячах кубів газу на годину, на цій ТЕЦ будемо використовувати приблизно 60-70 тонн мазуту на годину. Працюючи такими темпами, наявної кількості мазуту вистачить до вечора 10 січня. Далі нам доведеться використовувати мазут з резервних 78 тисяч тонн».

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, це питання сьогодні - максимум завтра буде остаточно вирішено.

«Решта котелень, які не можуть перейти на мазут, працюють на газі і споживають приблизно 4,5 млн. кубометрів газу. Температура теплоносія – 83 градуси, що відповідає технологічним нормам. На ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 температура становить 70 градусів – майже на 10 градусів нижче норми. Саме тому необхідно додавати більше мазуту, щоб підняти температуру і ми це зробимо», – зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Звертаю увагу на те, що ситуація з газом у Києві пов’язана винятково з балансом газу в Україні, оскільки повністю було припинено постачання газу з Росії. Зараз ми вимушені використовувати газ з наших підземних сховищ, а також газ внутрішнього добування. Крім того, зараз майже вдвічі знижено подачу газу на всі металургійні комбінати, змінено подачу газу на всі хімічні підприємства. Багато підприємств взагалі зупинено на цей період. У цих умовах дуже важливо не політизувати ситуацію і не висловлюватись за принципом «чим гірше тим краще», як це роблять деякі депутати Київради», – наголосив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За словами першого заступника голови КМДА, заяви деяких політиків про очікувану техногенну катастрофу у Києві – звичайна провокація.

«Сьогодні українською владою робиться все можливе для поновлення переговорів з Росією, а Київ тісно співпрацює з НАК «Нафтогаз України» у питанні нормального забезпечення міста блакитним паливом», – сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.