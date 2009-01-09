Про холодні батареї Нафтогаз радить спитати Київенерго

НАК «Нафтогаз України» безперебійно подає газ "Київенерго", незважаючи на те, що борг Києва вже перевищив 650 млн. грн. Про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Володимир ТРИКОЛИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, говорячи про ситуацію з газом у Києві, В.ТРИКОЛИЧ сказав: «у Києві достатньо обсягів газу для вироблення тепла й гарячої води. Якщо щось відбувається, будь ласка, звертайтеся до підприємств, які займаються цим професійно, – значить, там спрацьовує людський чинник. І в мене немає пояснень, чому в одній частині Києва тепло й потрібно кватирки відкривати, а в іншій прохолодно. Це не до нас, звертайтеся до тих служб, які працюють у Києві, й не прив`язуйте це до режиму роботи газотранспортної системи».

При цьому він зазначив, що борг Києва за газ зростає щодня на 15 млн. грн. І на сьогоднішній день становить більше 650 млн. грн.

«Київенерго» не платить, проте ми безперебійно подаємо газ», - сказав В.ТРИКОЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня АК «Київенерго» заявила, що змушена перейти на використання аварійного запасу мазуту для роботи станцій через дворазове зниження тиску газу на ТЕЦ.

За даними компанії, такі заходи дозволять утримати мінімальний рівень опалення для жителів столиці й зберегти від руйнування устаткування ТЕЦ.

У «Київенерго» зазначають, що при існуючому низькому рівні тиску газу мазуту вистачить у ТЕЦ-5 на 4 доби, у ТЕЦ-6 - на 10 діб. При подальшому зниженні тиску газу ці терміни можуть бути скорочені.