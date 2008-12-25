Мер Києва Новий рік проведе «в теплих краях»
20:28, 25 грудня 2008Разное
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До 10-го не побачимося
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на новорічні свята йде у відпустку й повернеться до виконання своїх обов`язків 10 січня 2009 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це мер повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не уточнив, з якого числа починається його відпустка.
На запитання, чи буде він у Києві, чи вирушить на лижі кудись за межі столиці, мер сказав: «Поїду на море, в теплі краї».
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