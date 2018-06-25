Донька Червоненка: для мене головне не кількість, а якість

УНІАН продовжує серію інтерв’ю з дітьми людей, чиї імена знає вся Україна. Цього разу ми зустрілися з донькою екс-губернатора Запорізької області, екс-міністра транспорту, а нині - заступника столичного мера Євгена Червоненка – Олександрою. Олександра, попри юний вік (21 рік), вже встигла закінчити Лондонський університет, спробувати себе в модельному бізнесі і стати керівником компанії Chervonenko Racing.

Олександра, Ваш батько називає Вас своєю гордістю і вважає, що Ви в усьому на нього схожі, починаючи від любові до швидкої їзди на авто. В якому віці сели за кермо?

Я почала водити в 18 років, а перший автомобіль з`явився, вже коли я повернулася до України, після навчання в Лондоні.

І як еволюціонували Ваші автомобілі відтоді? Поки я автомобіль не міняла. Я на ньому їжджу півтора роки і дуже ним задоволена.

У пресі писали, що до Англії Вас вивіз батько в 2003 році, побоюючись за Вашу безпеку, оскільки сам він в цей час був в опозиції. Лондон спочатку був вибраний як укриття чи все-таки як освітній плацдарм?

Батькові видніше, але особисто я ні від кого не тікала, а їхала до Лондона з єдиною метою - здобути якісну освіту.

В Англії я прожила 5 років. Це був чудовий час. Я стала самостійною і навчилася грамотно планувати свій час. Але, незважаючи на те, що Лондон - одне з моїх найулюбленіших міст, я завжди хотіла жити тільки в Києві і знала, що рано чи пізно повернуся. Як кажуть, скрізь добре, а вдома краще (сміється).

А свій перший виїзд за кордон пам`ятаєте? Пам`ятаю. Перший раз я поїхала до Угорщини до Будапешта. Мені тоді було 6 років.

У Лондоні Ви спробували себе в модельному бізнесі. Чому залишили цю справу? Не хотілося зробити таку бажану для мільйонів дівчат кар`єру моделі?

Про кар`єру моделі я ніколи не думала серйозно, тому коли мені перестало вистачати часу бігати по кастингах, я зробила вибір на користь навчання, оскільки спочатку до Лондона я їхала не робити кар`єру моделі, а здобути освіту. Для мене це було не більш, ніж хобі.

Нещодавно Ви брали участь у показі Діани Дорожкіної. Захотілося вийти на подіум знову чи Діані не могли відмовити?

Я знаю Діану давно і дуже її поважаю як професіонала і перш за все як порядну і добру людину. Три роки тому я брала участь у неї в показі, і коли вона запросила мене знову, я із задоволенням погодилася.

Я чула, що Ви почали заробляти ще коли були школяркою. Батько не давав достатньо грошей чи не хотілося просити?

Коли я вчилася в школі, я справді працювала, але це було не тому, що мені бракувало грошей. У цьому батько мене не обмежував. Просто мені захотілося відчути свою незалежність, тож це більше були мої амбіції. Я пам`ятаю як мені було приємно, коли я на свої перші зароблені гроші змогла купити батькам подарунки.

Ви - керівник компанії Chervonenko Racing, яка виступає організатором автоспортивних заходів, найбільш відоме з яких – Ялта ралі. Що входить у Ваші обов`язки?

Ялта ралі - дуже масштабний проект, але він проходить лише раз на рік, тому крім Chervonenko Racing я працюю економістом у великій транспортній компанії.

Ви часто відвідуєте різні світські заходи...

Я б не сказала, що часто, але, буває, відвідую.

Та їх у нас не так вже й багато. Наприклад, нещодавно Ви були на виставці розкоші або як її ще назвали - виставці мільйонерів. Що-небудь там придбали? Ні, я нічого не купувала. Я ходила туди задля інтересу, оскільки 2008 р. на Ялта ралі ми самі організовували невелику виставку розкоші, тож мені було цікаво подивитися, як це буде організовано в Києві.

Та все ж для Вас світські заходи - це дань моді, місце зустрічі з друзями або можливість показати себе?

Це проведення часу із знайомими. Я не ходжу на світські заходи з метою засвітитися.

На одній з недавніх світських вечірок доньки Ківалова і Черновецького демонстрували свої сумки Birkin, орієнтовною вартістю $50 тисяч. Ви теж можете похвалитися такими дорогими аксесуарами?

Сумки Birkin у мене поки немає. Я не купую одяг чи аксесуари через бренд. Я купую те, що мені подобається і що мені пасує. Якщо людина має смак і відчуття стилю, то може мати чудовий вигляд і не вбрана з ніг до голови в одяг від всесвітньо відомих дизайнерів.

А де Ви купуєте одяг? Переважно, за кордоном.

Свого часу Ви жили з другою дружиною вашого батька Маргаритою і її дочкою Вікторією. Я це не коментуватиму. Ми не спілкуємося – це все, що я можу сказати.

А які у вас стосунки з новою дружиною Євгена Альфредовича - Ніною?

Приятельські.

У Вашого батька зараз не кращий період в кар`єрі. Ліквідували Національне агентство з підготовки Євро-2012, яке очолював Євген Альфредович. Він ділиться з Вами своїми переживаннями, проблемами чи тримає все в собі?

Батько - дуже відкрита людина зі своїми близькими людьми. Перш за все, ми з ним друзі і, безумовно, він зі мною ділиться своїми переживаннями. І я завжди прагну його підтримати...

Ваш батько - досить відома особа, він забезпечений, знаменитий, має певну вагу в суспільстві. Коли Ви це відчули, відчули, що у вас є більше можливостей порівняно з іншими дітьми?

Я вдячна батькові за все, що він для мене зробив і продовжує робити, але мене ніколи не балували, і я рахую це абсолютно правильним у вихованні дітей.

Мої друзі спілкуються зі мною не тому, що я донька Червоненка, а тому що цінують мої людські якості. Аналогічно на роботі, мене поважають не за те, що я донька відомого батька, а тому що я довела, що вмію працювати.

Ви живете в окремій квартирі?

Так.

З молодим чоловіком? Ні, я живу одна.

В українському “рейтингові наречених” Ви посіли 11 місце. Як Ви почуваєтеся, побачивши своє прізвище в таких списках і чи збільшилася кількість потенційних наречених після цієї публікації?

Я спокійно поставилася до цього рейтингу, абсолютно нейтрально. Це мені не лестило. Рейтинг ніяк не вплинув і на кількість наречених. У мене спочатку достатньо “висока планка”, тому для мене головне не кількість, а якість.

Висока планка – це певний ідеал, на зразок “блондина з блакитними очима”?

Зовнішність для чоловіка – це другорядне. Головне для нього – це сильний характер і внутрішня харизма. Мені подобаються сильні, щедрі, цілеспрямовані чоловіки, які знають, чого хочуть і які вміють піклуватися про жінку. Для мене справжній чоловік той, з яким я почуватимуся, як за кам`яною стіною.

Найближчим часом не збираєтеся заводити сім`ю?

Найближчий час - це поняття розтяжне (сміється). Думаю, я заведу сім`ю, коли відчую, що поряд зі мною надійний чоловік, на якого завжди можна покластися.

Розмовляла Анна Ященко