Виконання бюджету не дотягує і до 50%

Майже безнадійна ситуація для уряду щодо надходження доходів у державний бюджет провокуватиме зростання істерії навколо керівництва Національного банку...

Сьогодні Державне казначейство України оприлюднило оперативну інформацію про виконання державного бюджету за доходами станом на 26 січня 2009 року.

Так, згідно з даними Казначейства тимчасовим помісячним планом доходів Державного бюджету України на січень 2009-го передбачено надходжень до загального фонду в сумі 9510,1 млн. гривень.

Станом на 26 число до загального фонду державного бюджету за оперативними даними Державного казначейства України надійшло 4228,6 млн. грн. або 44,5%.

Державною податковою адміністрацією, при встановленому плані на січень у сумі 6397,7 млн. грн. (без урахування відшкодування ПДВ), мобілізовано до загального фонду 2994,8 млн. грн., що становить 46,8% планових показників. При цьому протягом січня суб’єктам підприємницької діяльності відшкодовано податку на додану вартість на загальну суму 1095,7 млн. грн.

Державна митна служба, при плані 4563,7 млн. грн., забезпечила надходження 1948,9 млн. грн., або 42,7%.

Офіційних трансфертів, які передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету до державного бюджету, при плані на січень 728,4 млн. грн., зараховано до загального фонду 230,6 млн. грн., або 31,7%.

Надходжень, що контролюються іншими органами, при планових показниках 165,4 млн. грн., зараховано до загального фонду державного бюджету 150,0 млн. грн., або 90,7% до плану.

До спеціального фонду держбюджету станом на 26 січня зараховано 673,7 млн. гривень.

Надає Казначейство й данні щодо відкриття асигнування загального фонду державного бюджету в січні 2009 року (без урахування обслуговування державного боргу та міжбюджетних трансфертів) станом на 26 січня.

При цьому захищені статті видатків профінансовано на 6718,4 грн. з 6916,4 млн. грн., тобто начебто майже на 100 відсотків. Щоправда, ці кошти зараховано на рахунки розпорядників бюджетних коштів у Казначействі. Але при цьому це не означає, що вони сповна зможуть ними скористатися. Річ у тім, що Казначейство – це фактично банк для центральних та місцевих органів виконавчої та державної влади, що зобов’язані тримати в ньому свої рахунки. Головний кореспондентський рахунок цього банку знаходиться в Національному банку України. Враховуючи, що вихідне сальдо єдиного казначейського рахунку становить лише 6886 млн. грн., і це найнижче з абсолютних середньоденних значень за останні п’ять років (при цьому інфляція за ці роки перевищила 100%), можна сміливо стверджувати, що такої поганої ситуації країна не бачила давно. Очевидним є те, що більшість розпорядників бюджетних коштів просто не зможуть скористатися своїми грошима.

При цьому слід мати на увазі, що піку кризових явищ в економіці країна ще не досягла. І тому об’єктивно ситуація з надходженням коштів у державний та місцеві бюджети погіршуватиметься.

Майже безнадійна ситуація для уряду щодо надходження доходів у державний бюджет провокуватиме зростання істерії навколо керівництва Національного банку. Відмова НБУ здійснювати заборонене законодавством фінансування уряду за рахунок емісії гривні призводитиме до масової затримки соціальних виплат і зарплати працівникам бюджетної сфери вже починаючи з лютого або навіть січня поточного року. Якщо ж Національний банк піддасться тискові або відбудеться його рейдерське захоплення про урядової політичної сили – а саме як початок такого сценарію можна розцінювати вчорашнє рішення парламенту щодо скасування постанови Верховної Ради України про призначення Стельмаха на посаду Голови НБУ, – то в цьому разі нас чекає різке зростання інфляції та обвал курсу національної валюти до іноземних валют уже наприкінці лютого.

Борис Кушнірук