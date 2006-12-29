Покуратура звинувачує мера Дніпропетровська у розтраті 1 мільйона

Слідчий прокуратури Дніпропетровської області 26 грудня пред’явив звинувачення міському голові Дніпропетровська Івану КУЛІЧЕНКУ у розтраті близько 1 млн. грн. бюджетних коштів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила старший помічник прокурора області Світлана ЧОРНА.

За її словами, звинувачено пред’явлено за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

За словами С.ЧОРНОЇ, І.КУЛІЧЕНКО звинувачується у незаконному перерахуванні зазначеної суми на будівництво пансіонату «Таврія» у Криму, який згодом був незаконно приватизований.

Більш детальну інформацію про обставини звинувачення прокуратура не повідомляє.

Прокуратура Дніпропетровської області у 2005 році порушила кримінальну справу за фактом незаконної приватизації оздоровчого пансіонату «Таврія».

За даними УНІАН, міський голова Дніпропетровська тривалий термін перебуває на стаціонарному лікуванні в одній із лікарень міста.