Євробубон Руслани пішов з аукціону за $550

На доброчинній акції збували різного роду неліквід. Окрім бубна Руслани, за 152 долари продали сердечко Тіни Кароль, з яким вона нібито вела передачу «Танці з зірками». А веселі люди танцювали навіть під Віктора Павліка.

Планувалося, що в благодійній лотереї «Ніч після Різдва», що відбулася 11 січня в клубі «Disko Radio Hall», візьмуть участь зірки естради, публічні люди і політики. Таким чином організатори проекту «Врятуй моє життя» хотіли привернути увагу до проблем дитячої онкології. На прес-конференції, присвяченій цій акції, були оприлюднені страшні цифри: щорічно лікарі України виявляють онкозахворювання більш ніж у тисячі дітей, щодня в країні лікарі виявляють злоякісні пухлини у трьох дітей. При цьому 70% хворих можуть бути врятовані і стати повноцінними людьми. Але, як повелося, грошей на це не вистачає, тому і доводиться влаштовувати аукціони, подібні до того, що пройшов вчора.

Виставили дев`ять лотів з найбільш непотрібними сучасній людині речами. Це і «Атлас карт і схем з російської військової історії» 1946 року, і логарифмічна лінійка Faber зразка 1902–1908, і бубон, за допомогою якого Руслана виграла Євробачення. Втім, як зазначив ведучий вечора Андрій Джеджула, на таких аукціонах можна навіть продавати кубометри повітря.

– Головне тут не те, що людина придбає, а те, куди йдуть виручені гроші.

Спочатку на заході виступив Віктор Павлік, і я побачив неймовірне: люди танцювали під його пісні! Сам же виконавець виявився цілком пристойною людиною. Він купив картину художника В.Симиненка 41х27 сантиметрів за триста доларів. Джеджула сказав, що Павлік співає тут безкоштовно, а на одному з доброчинних аукціонів він закупився аж на дві з половиною тисячі доларів.

Джеджула теж порадував. Він робив свою справу професійно, привабливо, з офтальмологічною точністю дотримуючися міри, без самозакоханості, як полюбляють багато ведучих, а в інтерв`ю УНІАН сказав:

- На жаль, наші люди не дуже охоче розлучаються зі своїми грошима, коли заходить мова про доброчинність. Тому організатори проекту запросили мене, щоб витягувати з товстосумів гроші. Адже у такій справі багато що залежить від ведучого.

- А сам працюєш безкоштовно?

- Звичайно. Причому це вже п`ятий або шостий благодійний проект, в якому беру участь. Безкоштовно працюю не тільки я, але і моя команда з чотирьох чоловік.

- Невже це нічого не приносить?

- Абсолютно. Більше того, я завжди прихоплюю з собою суму – зазвичай близько тисячі доларів, на які докуповую те, що не вдалося продати. А взагалі ми з моєю дівчиною схиблені на благодійності, і хочемо, коли у нас будуть вже свої діти, всиновити дитину з дитбудинку.

Як і було заявлено, Джеджула професійно «розкручував» людей. Одному з організаторів заходу він продав за 200 доларів газету «Маленька газета» за 18 жовтня 1896 рік. За такою ж ціною чарівна блондинка придбала монету 1773 року номіналом у п`ять копійок. Власницею логарифмічної лінійки, яку, як сказав ведучий, він купував в дитинстві за два рублі, стала співачка Росава на пару з одним з учасників. Картину-літографію «Заснути» було продано за 800 гривень дівчині Олені в українському національному одязі.

Німецьку губну гармошку купили за 500 «зелених», триста з яких вклав сам Джеджула. Роздивляючись раритет, він сказав: «Вона мені на фіг не потрібна, оскільки грати не вмію». Прилад пристрілювальний зразка 1944 року, предмет незрозумілого призначення, теж пішов за 200 доларів. Атлас разом з якоюсь «лівою» картиною продали за 310 доларів. Молодій людині, яка побажала стати власником цього неліквіду, грошей не вистачило. Довелося звертатися за допомогою залу. Допомогли.

Найбільш гарячі пристрасті розігралися навколо бубна, за допомогою якого Руслана ніби то виграла Євробачення (цікаво, сама вона знає про цей бубон?). Торги почали з десяти гривень. За хвилину ціна музичного інструменту злетіла до 300 доларів. 450. 550.

- П`ятсот п`ятдесят доларів – три! – оголосив Джеджула і продав бубон за... 552 долари.

Розпалений успіхом, ведучий почав продавати «підвіски Вікторії Гресь». На вигляд «підвіски» виявилися звичайною дрібничкою – червоним сердечком з лелітками. Правда, Джеджула сказав, що з цією штукою Тіна Кароль вела свою програму «Танці із зірками». Важко сказати, чи знає щось про це сама Тіна Кароль, але сердечко продали за 152 долари.

В цілому захід виявився вдалим, ведучому цього разу не довелося розкошелюватися, все було продано. Кошти, зібрані під час вечірки, підуть на підтримку дитячого відділення Інституту онкології АМН України. Шкода, звичайно, що ми, як передбачалося, не стали свідками щедрості депутатів на цій благодійній акції але нічого, вони і так вдень і вночі працюють на благо людей.

Антон Зікора