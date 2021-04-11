"30 кроків" Незалежності. 2001-й - "Реконструкція" Майдану, Кучма проти Ющенка та початок цифрової революції

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2001-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

Наприкінці 2000 року центр Києва - в полоні акції «Україна без Кучми». На Майдані Незалежності виростають все нові та нові намети. Банкова намагається зупинити протест. Рішення влади цинічно просте - якщо не вдається забрати людей з Майдану, то можна спробувати висмикнути Майдан з під людей.

2001 рік стане останнім роком, який головна площа Києва зустріне у своєму класичному вигляді. Прогрес, боротьба з комуністичним минулим - які тільки пояснення ми не чули від столичних чиновників, що лобіювали ідею побудувати під Майданом торговий центр. Навесні 2001-го площу оточують парканами, за якими техніка знищує залишки тисячолітньої історії, довбаючи фантастичний котлован. Так звана реконструкція триватиме два роки та обійдеться киянам в кілька мільярдів гривень. Люди скаржаться: дух площі втрачено, вона стає ще одним позбавленим смаку дорогим ТРЦ.

Але проблему з протестами це масштабне будівництво так і не вирішує - під постійні атаки поліції намети з Майдану переносять на Хрещатик. А першого березня 2001 року наметове містечко по звірячому зносить сумнозвісний спецпідрозділ «Беркут». Цього дня можна було побачити, як міліціонер кидає в смітник український прапор.

9 березня 2001 року, вже традиційно, Леонід Кучма повинен принести квіти до пам’ятника Кобзарю. Напередодні парк Шевченка оточують тисячі міліціонерів. Та президент все сильніше боїться свого народу, тому делегація з квітами змінює графік і приїздить сюди на годину раніше запланованого, щоб не перетнутися з учасниками акції «Україна без Кучми».

Невдовзі тут починається перше вуличне протистояння. П’ять тисяч міліціонерів виривають людей з натовпу та кидають в автозаки. Обурені опозиціонери рушають під адміністрацію президента. Після чергових зіткнень міліція по всій столиці влаштовує сафарі на молодих людей, які говорять українською та мають якусь державну символіку.

Після цього 16 членів правої радикальної організації УНА-УНСО отримають від 2 до 5 років. Їх звинувачення звучать абсурдно: «…удар по шолому, який призвів до травми ноги».

26 квітня 2001 року пропрезидентська більшість відправляє у відставку уряд Віктора Ющенка. Офіційна причина - його урядова програма «Реформи заради добробуту» загострила соціально-економічні проблеми в суспільстві. Тобто на популярного прем’єра і можливого політичного конкурента вішають всі проблеми в державі. Новим керівником уряду стає слухняний Анатолій Кінах. Але антикучмівська опозиція вперше отримує популярного вождя, у якого до того ж повірив Захід.

У 2001-му столицю України очікує зустріч зі справжнім канонізованим Святим. Щоправда, ні сам Іоан Павло Другий, ні ми, тоді ще цього не знали.

Римський Папа в Україні всі п’ять днів свого візиту їздить на білому мерседесі. Це єдиний керівник держави, який їздить стоячи, для чого в авто будують спеціальну кімнату з куленепробивного скла. У світі нараховується близько 70-ти папамобілів, які возили Понтифіка всього один раз. Іоан Павло - перший Папа, який ступив на Київську землю. Утім слово перший для цього Понтифіка визначальне - він перший понтифік-слов’янин, перший виходець з соціалістичної країни, перший, хто визнав гріхи католицької церкви - від страти Галілея до походів хрестоносців і утиску жінок. Такого візиту Україна ще не бачила. Всюди, де має проїхати його білий автомобіль, чекають величезні натовпи.

Про що Іван Павло другий двадцять хвилин поспіль говорить з президентом України? Папа знає все про ситуацію в Україні нині, знає про Голодомор...

Вже полишаючи Україну, Папа ніби робить натяк нашій владі: він бажає миру українському народові, який докладає великих зусиль на шляху реформ. Понтифік немов відчуває - до миру в Україні ще дуже далеко.

11 вересня 2001 року мир в усьому світі стрімко зазнає змін. Разом із вежами-близнюками в США терористи назавжди знищують і відчуття безпеки. Людство з шоком усвідомило: технології, як перетворили наш світ на комфортне середовище, у будь-який момент здатні вийти з-під контролю. Після трагедії в Нью-Йорку кожен аеропорт світу перетворюється на фортецю. Вперше від пасажирів авіарейсів починають вимагати знімати взуття та ремені.

Через три тижні після 11 вересня українців шокує ще одна новина - над Чорним морем, в повітряному просторі України, зник пасажирський літак ТУ-154. Він летів з Тель-Авіва в Новосибірськ і мав на борту 80 людей.

Результатом пошуків стає масляна пляма на поверхні та уламки літака, які нібито були пробиті в сотнях місць. Але чи той це літак? Саме у цей час в акваторії Чорного моря українські військові роблять пуски з зенітно-ракетних комплексів С200 та С300. Головною версією одразу стає потрапляння в пасажирський літак української ракети.

Проте міждержавний авіаційний комітет так і не зміг відшукати істину. В районі падіння літака не знайшли жодних наслідків ракет, а остання ракета С200 вразила мішень за 2 хвилини до того, як в районі стрільб з’явився пасажирський літак. Не зважаючи на це, Україна добровільно виплачує родичам 80-ти загиблих понад 15 мільйонів доларів. Причина авіатрощі досі вважається офіційно не з’ясованою.

До 2001 року ми слухали музику на платівках, на бобінах, на касетах і компакт-дисках. Але все це здавалося незручним. А 2001-му починається цифрова революція.

23 жовтня 2001 року Стів Джобс презентує пристрій, який згодом стане одним зі стовпів бренду Apple. Перший iPod - це 5 гігабайтів пам’яті, яких вистачає, як запевняють автори, на тисячу пісень. Цікаво, що до цього, у 2000-му, айподами називалися американські інформаційні кіоски, але виробник комп’ютерів швидко перебирає торговельну марку на свою користь. Коштує плеєр 399 доларів. Він стає таким популярним, що наступні його моделі тільки дорожчатимуть. iPod вперше створює світову моду на гаджети. Хоча до появи смартфонів залишається ще шість довгих років.

Станіслав Ясинський

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