На одній з виборчих дільниць священик розтоптав відеокамеру

На Буковині священик розбив відеокамеру на виборчій дільниці.

Як повідомили спостерігачі Громадянської мережі “Опора”, священик Отець Мисаїл з села Молниця, що на Буковині, після того, як проголосував на виборчій дільниці № 02016, помітив відеокамеру, яка стояла на столі біля виходу з виборчих кабінок. Вийшовши з кабінки для голосування, священик, «зачепив» відеокамеру, яка стояла на крайньому столику.

За словами одного зі свідків цього інциденту, о.МИСАЇЛ, після того, як зачепив камеру, «ще й добряче потоптався по ній». За припущенням свідків, священику «нібито не сподобалось, що його знімають на відео».

“Камера на той час була в режимі зарядки. Вона належала Оксані МЕДВЕДЬ, заступниці голови виборчої комісії та представниці «Фронту Змін»”, - зазначили в ГМ “Опора”.