Про засланих поп-козачків у Рок-Фортеції

Ось і закінчилося «одне з наймасштабніших дійств за всю історію української альтернативної культури», а саме - фестиваль "Рок Січ". Два дні – 6 і 7 травня – більше сорока українських рок-груп виступали на Трухановому острові. А тема така: головний організатор заходу Олег Скрипка схрестив долю з козацтвом. Рок-козацтво, на думку метра, має захищати сучасний рок від попсового натиску. І сучасні рокери, як і козаки часів Запорізької Січі, - активні, вільні, сміливі й відважні, - об`єдналися для того, щоб заснувати на Трухановому острові першу Рок-фортецію. Типу, попсі всередину нашої фортеці зась.

Перед початком фестивалю організатори заявили, що концерти проходитимуть на трьох сценах-«цитаделях»: "Вежі", "Баржі" та "Ротонді", кожна з яких повинна мати свій напрямок. На одній грали групи «стандартного» року: хард, етно, мейстрім тощо. На другій хотіли зосередити надтяжкий рок, а третя сцена мала об`єднати рокерів-читців (реп-метал, хіп-хоп-рок та ін.). Добре, що попередили, інакше був би думав, що тут переважно виконували справжнісіньку, нелякану попсу. Важко, звісно, говорити про всі виступи, бо фізично неможливо бути водночас у трьох місцях, але у мене склалося стійке відчуття: у серці Рок-фортеції в масовому порядку проникли заслані козачки з Поп-фортеції.

На захід були запрошені як нікому не відомі групи, так і завсідники таких тус: „Фактично Самі” „ТНМК”, „ТОЛ”, „Мотор-рола”, „Оркестр Янки Козир” „Бумбокс” та ін. Люди намагалися вичавлювати з себе рок, і деякі слухачі виявилися дуже навіть вдячними. Вони танцювали і щосили трусили головами, як і слід у таких випадках. Але якби таке відбулося років двадцять тому – а саме стільки Скрипка виношував цю ідею, це було б просто супер. Але робити пісні, компілюючи в них чи не всю музику, що була написана людством за період його існування, вже поганий тон.

- Як же набридли всі ці неофіційні представники «Depeche Mode» в Україні, - сказала одна знайома музична критикеса, коментуючи концерт.

Конкретно не називатиму імена колективів, але відзначу таке. На фестивалі виступили чимало груп, де соло виконували дівчата. Може, тому і тексти у них були відповідні – щось таке середненьке про кохання. Таке цілком можуть виконувати як Руслана, так і Наташа Корольова, і при цьому зухвало зватися рокершами. Відчуття розмитості того, що відбувається, дещо порушили групи, які виконували хіп-хоп. Ці хоча б несли енергетику, хай і запозичену. Рокери були набагато блідіші. Так, другий день фестивалю почався з того, що кілька астенічних волосатиків, у кожного з яких була відсутня грудна клітка як орган, затягнули на «Ротонді»: «Ми йдемо шляхом еволюції» (може, не точно, але зміст саме такий). Хотілося вибігти на сцену, відібрати мікрофон і закричати: «Який же ти, на фіг, рокер, якщо йдеш шляхом еволюції? Рокер має навпаки - йти шляхом революції!»

У цей момент подумалося, що рок – це напрям у музиці (і не тільки в ній), що припускає наявність дуже сильних емоцій, загострення пристрастей, які ставлять людину на грань життя і смерті. "Hаша Батьківщина - смерть", співає Єгор Лєтов. Так от, може, на «Рок Січі» і було щось подібне, але воно, на жаль, пройшло повз мої вуха. Кажуть, непогано виступили групи «Carpathiana» і «Вій», але я їх, на жаль, не застав, і брехати, що на фестивалі звучав рок, не буду.

В іншому все було дуже мило. Головне, що Труханів не перетворили на смітник. І, здається, не завдали шкоди довкіллю. Бо напередодні екологи звинуватили організаторів фестивалю в тому, що вони знищують природну цінність острова. Працівники Інституту зоології НАНУ навіть сказали, що місцеві птахи через шум залишть свої кладки і пташенят. Сумніваюся, що полохливі пташки постраждали: фестиваль, звісно, шумів, але звук переважно йшов на Дніпро, та так, що це було чути на іншому березі. Але самому лісі шум глушили листя й дерева. Крім того, організатори фестивалю оповили ділянки зеленої зони стрічками і поставили оголошення, застерігаючи відвідувачів, щоб туди не заходили. Там же було написано: «Обережно, кліщі!» (Чудова назва для рок-групи, еге ж?)

Скрізь стояли біотуалети, але смердючі кабінки видалися слухачам менш привабливими за кущі. Іще організатори фестивалю обмінювали сміття на пиво з розрахунку - за один п`ятдесятилітровий целофановий мішок давали пляшку пива. Молодь охоче зносила відходи життєдіяльності. Словом, все було мирно і буржуазно, на Труханов острів можна було приходити сім`ями, не боячись травмувати психіку дітей: адже це був український рок-фестиваль.

До речі, не забувайте, що з 7 по 9 липня відбудеться ще один захід Скрипки – Фестиваль “Країна мрій”. Торік було дуже добре, сподіваймося, нині буде не гірше. Чекаємо.