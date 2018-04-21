За економічною конкурентоспроможністю Україна випередила Туреччину, Бразилію та Польщу

Українська економіка цього року вперше потрапила до рейтингу конкурентоспроможності, який щороку складають всесвітньо визнані фахівці Вищої школи комерції Швейцарії IMD, розташованої у місті Лозанна. І перший млинець не вийшов для українців аж занадто глевким.

З-поміж 55-ти проаналізованих провідних національних економік світу Україна посіла 46-те місце, випередивши за даним показником такі країни як Мексика, Туреччина, Бразилія, ЮАР, Аргентина, Польща та Хорватія. Звичайно, це не аж якісь суперрозвинені та ринкові держави, але вони, принаймні, заслужили звання світових середнячків, а деякі – і регіональних економічних „тигрів”. Від нашого побратима-суперника Росії ми відстали лише на три позиції.

Економісти IMD оцінюють конкурентоспроможність економік за 323-ма критеріями, які стосуються створення і підтримання у країні сприятливих для розвитку підприємництва умов.

На першому місці традиційно опинилися США. За словами директора програми оцінки конкурентоспроможності Стефана Гареллі, першості Штатів сприяв неабиякий динамізм біржових ринків. У той же час він зазначив, що американська економіка постраждала через рекордний торговельний дефіцит, який, у поєднанні з дефіцитом бюджетним, довів національний борг до 8 700 мільярдів доларів.

Крім того, було зареєстровано посередні для США результати і в інших секторах, зокрема йдеться про інвестиції у телекомунікації, інтерес молоді до науки, абонування мобільної телефонії, знання іноземних мов та ін.. Деякі з цих лакун уже були вказані у подібному рейтингу, підготованому минулого року Світовим економічним форумом, де Штати „з’їхали” з 1-го місця на 6-те.

„Це дуже добре – бути першим, але проблема полягає в тому, що американську модель копіює увесь світ. США мають щоразу винаходити щось нове, оскільки всі просто крадуть їхні рецепти” – каже пан Гареллі.

За словами професора, новий рейтинг демонструє, що багато національних економік перебувають на шляху до скорочення свого відставання від США. „Повсюди у світі з’являються нові підприємства та нові торговельні марки”.

Китай (14-тий) піднявся на три пункти. Серед заможних країн, які підняли рівень своєї конкурентності – Австрія, Данія, Швейцарія та Гонконг.

Як зазначив М.Гареллі, лише 15 вивчених країн збільшили свій розрив зі США. Серед них Італія, Аргентина, Бразилія, Мексика, Туреччина і Франція. Зате найбільший прогрес здійснила Німеччина, піднявшись на 9 пунктів, тоді як „рекорд” падіння – 12 пунктів – поставила ЮАР.

Рейтинг конкурентоспроможності національних економік 2007 року, складений IMD (у дужках – минулорічне місце):

1. США (1)

2. Сінгапур (3)

3. Гонконг (2)

4. Люксембург (9)

5. Данія (5)

6. Швейцарія (8)

7. Ісландія (4)

8. Нідерланди (15)

9. Швеція (14)

10. Канада (7)

11. Австрія (13)

12. Австралія (6)

13. Норвегія (12)

14. Ірландія (11)

15. Китай (18)

16. Німеччина (25)

17. Фінляндія (10)

18. Тайвань (17)

19. Нова Зеландія (21)

20. Велика Британія (20)

21. Ізраїль (24)

22. Естонія (19)

23. Малайзія (22)

24. Японія (16)

25. Бельгія (26)

26. Чилі (23)

27. Індія (27)

28. Франція (30)

29. Південна Корея (32)

30. Іспанія (31)

31. Литва (-)

32. Чехія (28)

33. Таїланд (29)

34. Словаччина (33)

35. Угорщина (35)

36. Греція (36)

37. Йорданія (40)

38. Колумбія (34)

39. Португалія (37)

40. Словенія (39)

41. Болгарія (41)

42. Італія (48)

43. Росія (46)

44. Румунія (49)

45. Філіппіни (42)

46. Україна (-)

47. Мексика (45)

48. Туреччина (43)

49. Бразилія (44)

50. ЮАР (38)

51. Аргентина (47)

52. Польща (50)

53. Хорватія (51)

54. Індонезія (52)

55. Венесуела (53)

Заматеріалами APпідготувавМикола Писарчук