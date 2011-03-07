Україна на шостому місці в списку країн, яким загрожує дефолт

Україна потрапила до списку 18 країн, яким загрожує дефолт. Відповідний перелік країн-невдах склало американське видання Business Insider, повідомляє сайт Tochka.net.

У своїх оцінках експерти виходили з розміру зовнішнього боргу, а також фінансової і політичної стабільності в країні.

Рейтинг очолює Венесуела, де скоротився видобуток нафти, через що повернення урядом боргів наразі під запитанням.

На другому місці - Греція, де тривають заворушення населення у відповідь на заходи уряду з регулювання економіки, на третьому - Аргентина, де спостерігається висока інфляція.

На четвертому місці - Ірландія, де відчуваються наслідки банківської кризи, на п`ятому - Португалія. Їй належить погасити боргів на 20 мільярдів євро вже у 2011 році.

Україна посідає 6 місце. Причини - великий розмір зовнішнього боргу і сповільнене зростання економіки. Нагадаємо, що експерти Світового банку оцінили зовнішній борг України у 82% ВВП.

До рейтингу країн-невдах увійшли як бунтівні Лівія, Єгипет, Бахрейн, так і благополучні на перший погляд Іспанія, Болгарія, Хорватія, Румунія, Литва та Угорщина.

Всі ці країни мають проблеми з банківським сектором, інфляцією, а також політичною стабільністю.

У своїх оцінках експерти спиралися на дані Bloomberg і CMA Datavision.