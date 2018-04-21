Путівник по Києву: не намагайтесь перепити українців

У Британії вийшов путівник по Києву у серії City Spots видавництва при туристичній компанії Thomas Cook.

Це - перший путівник індивідуально по Києву, виданий такою великою туристичною компанією в Західній Європі, після зміни влади та скасування віз для багатьох країн Заходу, і другий загалом. (Існує також путівник по Києву видавництва Bradt).

Хоча столиця України в ньому все одно має англійську транскрипцію, що стала традиційною ще за часів СРСР, - Kyiv, - але всі назви вулиць та пам`яток уже взято з української мови. Книжка також містить українські фрази, такі як "Вибачте, ми можемо зробити замовлення?", "Чи в вас є вегетаріанські страви?" та "Де знаходиться туалет?".

Путівник, окрім адрес готелів, ресторанів та церков, містить також деякі поради недосвідченим подорожнім. Серед них така: "Національний напій та улюблене дозвілля - це горілка. Будь-який привід вважається достатнім для тоста, а відмова пити вважається грубістю. Не намагайтеся пити стільки ж, скільки українці".

Є тут і поради, що принаймні викличуть здивування людей, добре знайомих з Україною: купувати імпортне пиво та приносити з собою молоко до кафе, якщо ви хочете каву чи чай з молоком. Є також відверті неточності, такі як "національний хліб України робиться із жита та гречки". Проте оскільки це перший проект видавництва, пов`язаний з Україною, то можна вважати вихід такого путівника гарною новиною.

Кріс Янг, керівник відділу публікацій та інформації британського відділення компанії Томас Кук, сказав в інтерв`ю Бі-Бі-Сі, що ця серія цілком може в майбутньому поповнитися путівником до Одеси, а в найближчих планах - путівник усією Україною.

К. Янг: Ми розробили нову серію путівників по окремих містах, аби задовольнити попит, що зріс, у секторі незалежного, індивідуального туризму. Ми - незалежне видавництво, що належить до групи "Томас Кук", отож те, що ми виробляємо, не обов`язково пов`язане із турами, які пропонує "Томас Кук".

Бі-Бі-Сі: Так що це не означає, що туристичне агентство "Томас Кук" пропонує подорожі до Києва?

К. Янг: Ні. У нас є програма подорожей до окремих міст, але наші путівники не обмежені лише тим списком міст. Є багато туристів, які мають дуже мало часу і можливостей взяти відпустку; отже, їм потрібна швидка та легка орієнтація в місті, до якого вони приїхали на кілька днів. У них не багато часу; їм треба знати, де знаходяться найкращі пляжі, готелі, місця, де варто побувати.

Бі-Бі-Сі: Київ тут у гарній компанії: у вас є путівники до Праги, Варшави, Дубровника, дуже привабливих міст як у Східній, так і в Західній Європі. З вашої точки зору, чи Київ стане альтернативною точкою призначення для тих людей, які зараз їздять до Праги на вікенд, особливо на хлопчачник чи дівчачник перед весіллям?

К. Янг: З Києвом така ситуація: зі зростанням кількості дешевих авіаліній та рейсів, які вони пропонують, а особливо із зняттям візових обмежень для поїздок до Києва, ми все більше усвідомлювали, що нам треба включити і Київ до цього списку міст. За останні кілька років наш фокус серйозно змістився до Східної Європи. Ми бачимо, що до східноєвропейських країн, особливо до столиць, радикально збільшується пасажиропотік. Раніше до нашого списку входили хіба Будапешт, Хорватія... а зараз ми робимо путівники по таких містах, як Софія, Таллінн, Рига, Вільнюс, Любляна, Київ. Раніше у нас їх не було, але ми бачимо, як попит на ці міста зростає. До Праги ж уже давно наявні поїздки на вікенд, так що подорожі до Праги зараз - уже звична справа.

Бі-Бі-Сі: Повертаючись до питання бюджетних авіаліній: на даний момент до України з Британії не літають їхні рейси, але є рейс Райанер до Ряшева у Польщі, що майже на українському кордоні. А з Ряшева недалеко до Львова. Чи ви плануєте окремі путівники по подібних містах, які не є столицями, але цікаві для туристів?

К. Янг: Так, є міста, які ми розглядаємо, наприклад, Одеса на Чорному морі. У нас також є добра мережа видавництв, із якими ми співпрацюємо в інших країнах. Особливо, як не дивно, їх у нас багато в Росії. І ці партнери-видавництва часто впливають на те, що ми видаємо. Російські партнери вказують нам на інші місця, які популярні серед туристів усередині країни. Не обов`язково ми будемо це видавати для британського ринку у своїй серії путівників по містах, але ми можемо підготувати книжку англійською, а інші видавництва по всій Європі перекладуть і видадуть її в себе. Ми завжди шукаємо нові цікаві міста. Ми також готуємо путівники, що покривають цілу країну. Зараз ми публікуємо путівник по Естонії.

Бі-Бі-Сі: Отже, ви збираєтеся готувати путівник по Україні в найближчому майбутньому?

К. Янг: Так, цілковито. Це буде інша серія - не по окремих містах, а ширша, по цілій країні.

Бі-Бі-Сі: Чи ви особисто були в Києві, і якщо ні, то чи цей путівник пробудив у вас особисто бажання поїхати?

К. Янг: Я не був в Україні, мушу зізнатися, але створення путівників дає нам величезне знання ситуації в країнах та містах, у яких ми не були. Цей путівник повний інформації, про яку я не мав жодного уявлення. Наприклад, коли ти думаєш про країну, в якій ніколи не був, ти часто складаєш собі неправильну уяву про те, який там клімат чи погода. А коли читаєш книгу і розумієш, до якої межі температура підіймається влітку, то думаєш: може, й справді махнути до України влітку... так що справді, цей путівник безумовно надихає мене на подорож до Східної Європи, зокрема України.