Адвокат: Дружині убитого київського судді Зубкова погрожують

"Світлану Зубкову почали переслідувати якісь невідомі люди і погрожувати фізичною розправою", - сказала І.Рафальська УНІАН.

Адвокат підкреслила, що С.Зубкова написала про це відповідну заяву: "Зубкова написала заяву до суду для забезпечення її безпеки, оскільки погрози фізичною розправою вона пов'язує з розглядом в Апеляційному суді "справи Павличенків".

І.Рафальська додала, що заява зареєстрована у суді, і потерпіла сподівається, що тепер її життю і здоров'ю нічого не загрожуватиме.

Як повідомляв УНІАН, у даний час Апеляційний суд Києва розглядає апеляцію на рішення суду, яким Дмитро і Сергій Павличенки визнані винними у вбивстві київського судді С.Зубкова.

Бізнесмен Дмитро Павличенко і його син Сергій були визнані винними у вбивстві судді райсуду Києва С.Зубкова, яке було скоєне навесні 2011 року. Д.Павличенка засуджено до довічного позбавлення волі, а С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі.

14 січня колегія суддів Апеляційного суду Києва ухвалила рішення про проведення часткового судового слідства у рамках розгляду апеляції Д. і С.Павличенків на вирок Голосіївського районного суду.

Акції на захист сім'ї Павличенків пройшли в різних містах України, а також за її межами. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.