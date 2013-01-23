Апеляцію Павличенків без пояснень перенесли на тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після завершення на сьогоднішньому судовому засіданні допиту Д.Павличенка оголосив головуючий у судовій колегії Олександр Дзюба, не пояснивши, водночас, з чим це пов’язано.

Таким чином, наступне засідання заплановано на 31 січня на 10.30.

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Як повідомлялося, 21 березня 2011 року був убитий суддя Шевченківського районного суду Києва Сергій Зубков. За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його сина С.Павличенка, але вони не визнали своєї вини.

2 жовтня 2012 року Голосіївський районний суд Києва ухвалив вирок, згідно з яким Д.Павличенка було засуджено до довічного ув’язнення, а його сина Сергія - до 13 років позбавлення волі.

Акції на захист сім'ї Павличенків пройшли в різних містах України, а також за її межами. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги Павличенків на вирок.