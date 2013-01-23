Апеляцію Павличенків без пояснень перенесли на тиждень
Апеляційний суд Києва 31 січня продовжить розгляд скарги на вирок Голосіївського районного суду Києва Дмитру та Сергію Павличенкам, яких було засуджено за вбивство судді Сергія Зубкова.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після завершення на сьогоднішньому судовому засіданні допиту Д.Павличенка оголосив головуючий у судовій колегії Олександр Дзюба, не пояснивши, водночас, з чим це пов’язано.
Таким чином, наступне засідання заплановано на 31 січня на 10.30.
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Як повідомлялося, 21 березня 2011 року був убитий суддя Шевченківського районного суду Києва Сергій Зубков. За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його сина С.Павличенка, але вони не визнали своєї вини.
2 жовтня 2012 року Голосіївський районний суд Києва ухвалив вирок, згідно з яким Д.Павличенка було засуджено до довічного ув’язнення, а його сина Сергія - до 13 років позбавлення волі.
Акції на захист сім'ї Павличенків пройшли в різних містах України, а також за її межами. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.
14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги Павличенків на вирок.