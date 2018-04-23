За поломки в газовому господарстві платитиме населення?

Ціни на газ для населення визначатимуться на основі інвестиційної складової газодобувної галузі. Так минулого тижня «ощасливив» українців міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Дослівно було сказано наступне: «Ціна для населення повністю враховуватиме необхідність в інвестиціях газодобувної галузі, необхідність підтримки транспортної магістралі в належному стані та необхідний рівень прибутку, щоб субсидувати певні категорії населення, які не можуть оплачувати тарифи».

Іншими словами, споживача крім всього іншого зобов`яжуть оплачувати з власної кишені ремонт і модернізацію газових труб, газорозподільних пунктів та іншого устаткування. І якщо деяка частина населення зі скреготом зубів ще може прийняти необхідність платити «за себе і за того хлопця» – субсидувати відверто неплатоспроможну частину українців – пенсіонерів, пільговиків та ін. То вимога вкладати, так би мовити, «інвестиції» в устаткування, яке середньостатистичному українцеві не належить, і належати ніколи не буде, обурення не може не викликати. Адже прибутків з газорозподільного господарства люди не одержують – всі ці гроші апріорі йдуть в кишені структур, які «присмокталися» до труб. Абсолютно очевидно, що вкладення в ремонт і модернізацію до населення не повернуться. Не кажучи вже про участь в розподілі прибутків.

До речі, ще невідомо, куди підуть «інвестиції», які Кабмін має намір злупити з людей. І справа не тільки в корупції, що давно вже стала однією з реалій сьогодення України. Річ у тім, що, скажімо, обласні газорозподільні мережі не підлягають приватизації – це вимога закону. Облгази, незалежно від того, наскільки вони приватні, лише користуються газовим господарством. Виникає закономірне питання: хто збиратиме «інвестиційні» вкладення у населення? Очевидно, ті самі приватники, які продають газ споживачеві (і які регулярно накопичують величезні борги на тій підставі, що населення їм, нібито, недоплачує). А хто повинен інвестувати кошти в ремонт і модернізацію газового господарства? Зрозуміло, що не комерсанти. Який сенс вкладати гроші у те, що тобі не належить? Газ України? Так він і на своєму нинішньому полі діяльності ухитряється залишитися винен всім. І кому можливо, і кому неможливо в принципі. Фонд Держмайна? Ну, це зовсім з області фантастики. Особливо якщо врахувати, наскільки складно всидіти в кріслі голови ФДМУ, наскільки «смачна» це посада, і яка кількість часу у фонду відбирає приватизація поки що недоприватизрваних залишків промисловості і санаторно-курортного комплексу.

Але хіба у людей є вибір? Можна тільки спробувати купити собі безпеку цим добровільно-примусовим «інвестуванням». І сподіватися на одвічне «може»...

«А у нас в квартирі газ. А у вас?» Дитячий вірш радянських часів сьогодні набуває страшного звучання. Про зношеність газового господарства знає все населення від малого до великого. Трагедія в Дніпропетровську стала наочним підтвердженням того, що всі, у кого в квартирах стоять газові плити, щомиті наражаються на смертельну небезпеку.

По шокованому вибухом місту ходить слух, що комерсанти злякалися оголошеної напередодні вибуху прокурорської перевірки і вирішили підбурити «зайвий» газ в атмосферу. Нібито, саме за цим приїжджав до газорозподільного пункту тодішній голова «Дніпрогазу» з двома помічниками. В оцінці причини вибуху народ згоден зі слідством: не спрацював замочний клапан. Внаслідок чого, як стверджують чутки, газ, який стравлювали, потрапив не в повітря, як передбачалося із самого початку, а в під`їзд. Далі було достатньо випадкової іскри. Скажімо, від електроприладу, що включився.

Зрозуміло, ця чутка не витримує ніякої критики. Напередодні перевірки для приватника, що розпоряджається газом, було б логічно бухгалтерію підчищати. Щоб довести наявність заборгованостей по комунальних платежах. У крайньому разі звинуватити жеки в тому, що вони сплачені рахунки одержують, а «Дніпрогазу» його частку затримують. А не підбурювати в атмосферу газ, який в принципі неможливо ні пізнати, ні допитати на предмет його приладдя. Проте можна з вигодою штовхнути, коли ситуація стабілізується. І в той же час народна версія причин трагедії вельми наочно демонструє рівень довіри людей до газорозподільних приватників, чиновників, які їх “кришують” і представників правоохоронних органів. І, треба відзначити, абсолютно не суперечить хронології подій.

10 жовтня прем`єр Віктор Янукович на засіданні Кабміну попросив Генпрокуратуру з`ясувати ситуацію із заборгованостями за природний газ на внутрішньому ринку. За даними прем`єра, за рік борг виріс до 2 млрд. грн. У той самий день Бойко заявив, що 60% загальної суми боргу припадає на комерційні підприємства теплокомуненерго. Серед найбільших боржників була названа Дніпропетровська область.

13 жовтня о 10.45 в Дніпропетровську відбувся вибух побутового газу в житловому будинку, розташованому на масиві Перемога, вул. Мандриківська, 127. Через декілька годин після вибуху прес-служба ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» повідомила, що причиною вибуху могло стати «несистематичне виконання підприємствами з газопостачання і газифікації нормативів по вкладеннях в ремонт і модернізацію газорозподільних мереж». Того ж дня з`явилася інформація про те, що ВАТ «Дніпрогаз» входить до холдингу «Газекс», афілійованого російською компанією «Ренова» бізнесмена Віктора Вексельберга. У холдинг також входять ВАТ «Харківгаз», ВАТ «Харківміськгаз», «Кріворожгаз» і «Донецькміськгаз».

15 жовтня заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Юрій Продан сказав, що за підсумками наради з питань енергетики у Президента Віктора Ющенка ухвалено рішення про намір передавати газорозподільні мережі в концесію. Таке рішення Продан пояснив тим, що непрозора структура власності підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгази) призводить до того, що газове господарство не зацікавлене в модернізації газорозподільних мереж, а також не несе ніякої відповідальності за дотримання правил експлуатації мереж.

Того ж дня начальник прес-служби СБУ Марина Остапенко заявила, що даними спецслужби, мешканці будинків, розташованих поблизу будинка, де відбулася трагедія, бачили чоловіків у чорних куртках, які приїхали на джипі і почали крутити газовий вентиль. Було встановлено, що особами, про яких згадували місцеві мешканці, був керівник «Дніпрогазу» Ігор Іванков і його перший заступник Максим Сорокин. Іванков розповів слідчим, що в день трагедії до нього надійшла інформація, що в газових трубах цих будинків відбувається щось незрозуміле, а саме вони шиплять і вібрують. Тому, скориставшись автомобілем свого заступника, він негайно відправився туди і разом із заступником почав закручувати вентилі.

16 жовтня в міністерстві палива і енергетики заявили, що позбавлять ВАТ «Дніпрогаз» права експлуатації газових розподільних мереж. А також про те, що Бойко розпорядився протягом тижня здійснити комплексну перевірку стану газорозподільних пунктів, що знаходяться на балансі облгазів, і відзвітувати перед ДК “Газ України”.

В той самий день лідер БЮТ Юлія Тимошенко розкритикувала ідею передачі газорозподільчих мереж в концессію, заявивши, що «це гірше за приватизацію». Сьогодні власнику систем газопостачання у всякому разі можна ставити якісь умови, сказала вона. «А концессія – це коли ніхто ні за що не відповідає», – наголосила Тимошенко.

17 жовтня «Газ України» назвав найзлісніших неплатників за природний газ. На першому місці Дніпропетровська область – заборгованість за 2007 рік – 216,7 млн. грн., рівень розрахунків 57%. На другому – Харківська – 109,8 млн. грн., 77% відповідно. На третьому – Херсонська з 19,4 млн. грн. боргу, 61% розрахунків. Четверте місце – Закарпатська – 10,9 млн. грн., 57%. На п`ятому – Кіровоградська – 10,0 млн. грн., 80% розрахунків (порівняйте ці дані з приведеною вище структурою холдингу «Газекс» Віктора Вексельберга).

19 жовтня в прес-центрі НАК «Нафтогаз України» заявили, що за даними оперативного моніторингу компанії, населення України справно оплачує комунальні рахунки, майже стовідсотково розраховуючись за надані послуги. Проте зібрані підприємствами ТКЕ кошти у ряді регіонів потрапляють до ДК «Газ України» лише частково, осідаючи в кишенях місцевих керівників. І знову найбільшими порушниками платіжної дисципліни були названі Дніпропетровська і Харківська області.

20 жовтня російські власники ВАТ «Дніпрогаз» заявили, що планують інвестувати протягом найближчих 5-7 років в газорозподільну систему Дніпропетровська до 250 млн. грн. Про майбутнє (?) позбавлення ліцензії «Дніпрогазу» ні словом не згадувалося.

23 жовтня голова ФДМ Валентина Семенюк повідомила, що газопостачальні компанії «Харківміськгаз», «Харківгаз» і «Одесагаз» через суди добилися заборони на проведення інвентаризації і державних перевірок обслуговуваних ними газових мереж.

25 жовтня в ДК «Газ України» повідомили, що ініціюють включення в тарифи на транспортування і постачання газу інвестиційною складовою.

У той самий день прес-служба Держпромнагляду розповсюдила інформацію, що під час перевірки близько 90 підприємств по забезпеченню споживачів природним газом виявлено 1900 порушень! Найбільша кількість порушень зафіксована в облгазах "Донецькміськгаз", "Харківміськгаз", "Дніпрогаз", "Київгаз", "Черкасигаз", "Одесагаз", "Луганськоблгаз", "Закарпаттягаз". Чи варто згадувати про те, що всі ці підприємства належать або контролюються «приватниками»? До речі, за два дні до цього, скажімо, «Донецькміськгаз» бадьоро рапортував про закінчення перевірки всіх газорозподільних пунктів – все гаразд, порушень немає.

26 жовтня виконуючий обов`язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор Бондар заявив, що населення Дніпропетровської області та бюджетні організації розраховуються за природний газ практично на 100% (порівняйте це з рівнем розрахунків області за природний газ).

А 31 жовтня міністр палива та енергетики України Юрій Бойко сказав, що в ціну на газ для населення включать «інвестиційну складову».

Висновки, які явно виходять з приведеного набору фактів, думається, озвучувати не має ніякої необхідності. Залишається додати лише те, що сьогодні, за даними Мінпаливенерго, «штраф за поломку, аналогічну тій, що привела до вибуху в Дніпропетровську, складає 150–200 грн.».

Олена Перегуда