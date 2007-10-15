СБУ: газовий вентиль біля будинку, що вибухнув, крутив особисто голова Дніпрогазу

Служба безпеки України не вбачає версії можливого теракту серед інших версій, що розглядаються, стосовно причин вибуху у житлового будинку в Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Ні про яких терористів мова не йде. На сьогоднішній день ця версія не розглядається», - зазначила вона.

У той же час М.ОСТАПЕНКО повідомила, що щойно з’явилась інформація про те, що мешканці окремих будинків, розташованих поблизу житлової будівлі, де сталася трагедія, повідомили, що незадовго до вибуху бачили біля будинку чоловіків в чорних куртках, які приїхали на джипі і почали крутити газовий вентиль, співробітники СБУ приступили до розшуку та встановлення осіб цих людей. У той же день було встановлено, що особами, про яких згадували місцеві мешканці, був керівник «Дніпрогазу» Ігор ІВАНКІВ і його перший заступник Максим СОРОКІН. Зокрема, з’ясувалося з пояснень І.ІВАНКІВА, що в день трагедії до нього надійшла інформація, що в газових трубах цих будинків відбувається щось незрозуміле, а саме вони шиплять і вібрують. Тому, скориставшись автомобілем свого заступника, він негайно вирушив на місце і разом із заступником почав закручувати вентилі.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня о 10.20. Загинули 14 осіб, з них двоє дітей. Госпіталізовано 17 осіб, у розшуку за заявами родичів перебуває 8 осіб (з них 2 дітей).

Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Зараз від газопостачання відключено 5200 будинків.