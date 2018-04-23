За газову незалежність від Росії потрібно платити

Провідні українські експерти у галузі енергетики вважають, що зниження газової залежності України від Росії можливе лише завдяки імпорту газу з інших джерел. Але як стверджують експерти, жодна країна-виробник не буде поставляти нам газ за нинішньою ціною. Тому реальна диверсифікація стане можливою лише після того, як ціни на газ в Україні вирівняються із загальноєвропейськими. Тому питання підвищення вартості газу для України - це питання енергетичної безпеки.

Якщо розглянути ціни на газ в Європі, то згідно з опублікованим у Брюсселі звітом Євростата за 2006 рік, європейським рекордсменом за ціною природного газу, який споживають у побуті, є Данія. Середній данець платить за тисячу кубометрів газу 1115,1 євро, що в 2,3 раза перевищує середньоєвропейський показник (498,5 євро за тис. куб. м).

Скандинавські сусіди Данії - Швеція і Ірландія також платять за газ високу ціну - 904,8 і 869,4 євро відповідно. Німці і голландці знаходяться у кінці списку країн, де за газ для домогосподарств платять набагато більше, ніж в цілому по континенту - у них газ стоїть 700 і 650 євро за тисячу кубометрів відповідно.

У середній ціновій групі - від 500 до 600 євро за тисячу кубометрів - розташувалася центральна і південна Європа. Стільки за газ платять домогосподарства Австрії, Бельгії, Іспанії, Італії, Люксембурга, Словенії і Франції.

Нижчі газові рахунки мають можливість оплачувати тільки жителі колишнього соціалістичного табору, де держави проводять політику заборони соціально-чутливих цін. Вартість тисячі кубометрів поки не перевищила 300 євро для болгар, угорців, литовців, латишів, румун, хорватів і естонців.

В той же час, найбільш економічно розвинені держави Східної Європи, а саме Польща і Чехія, вже переступили відмітку у 300 євро і впевнено наближаються 400 євро. Для поляків побутовий газ минулого року коштував 377,7 євро, для чехів - 336,6 євро за тисячу кубометрів.

Виключенням із загальноєвропейського правила «чим далі на схід, тим дешевше газ» в 2006 році була лише Велика Британія, споживачам якої «блакитне паливо» обходиться в 413 євро за тисячу кубометрів. Це удвічі менше, ніж платили сусіди англійців - ірландці, і майже на 20% нижче за середньоєвропейський показник.

Найбільш низькі газові рахунки в 2006 році, за даними Євростата, приходили естонцям. Їх витрати на тисячу кубометрів палива складали всього 219,2 євро.

Дослідження Євростата не наводить ціни на газ у найближчих сусідів України - росіян, білорусів і Молдавії, оскільки ці країни не входять до ЄС. Вартість природного газу для домогосподарств України в нинішньому році складає 339 грн. за тисячу кубометрів (близько 45 євро), що в 11 разів нижче за середньоєвропейський показник, розрахований Євростат.

"Україні не слід ділити газ на імпортний і власного видобування. Ціни повинні бути однаковими. Якби "Нафтогаз" експортував український газ в ЄС, то одержаних коштів вистачало б і на інвестиційну політику, і на допомогу соціально незахищеним категоріям споживачів газу. За існуючої ж практики допомогу у вигляді низьких тарифів на газ одержують усі 47 млн. українців, що просто не раціонально", - вважає старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін.

На його думку, "дійсно, ціни на газ в Україні одні з найнижчих в регіоні після Росії. Проте, потрібно також пам`ятати, що в багатьох країнах ЄС газ або займає невелику частку в загальному енергоспоживанні, або тарифи включають податки".

"Ціни на газ для населення в Україні вже зараз можуть бути безболісно підвищені десь у два рази. Думаю, що в найближчі 4 року ціни в Україні повинні досягти рівня країн Центральної Європи. При цьому, процес підвищення цін потрібно рівномірно розподілити в часі. До шокового одномоментного підвищення не готовий перш за все уряд, якому нічого запропонувати населенню натомість: наприклад, пакет реформ енергосектора і компаній, адресну систему допомоги, виразну інформаційну кампанію з підвищення енергоефективності економіки і т.д.", - вважає експерт.

Іншою важливою проблемою низьких цін на газ, окрім зниження газової залежності України від Росії, є і те, що низькі ціни економічно знищують внутрішній видобуток газу в Україні.

Керівник економічних програм Центру корпоративних досліджень В’ячеслав Бутко вважає, що не можна стримувати ціни на газ власного видобування, оскільки це економічно знищує внутрішній видобуток газу в Україні.

"Вважаю, що не можна так відверто стримувати ціни на газ власного видобування, оскільки це економічно знищує внутрішній видобуток газу в Україні. Процес адаптації України до світових цін на газ необхідно було починати набагато раніше. По суті він ще не початий. Вважаю, що його слід було б пройти максимально швидко, може бути навіть одномоментно. Розумію, що це буде болісно, але не можна подолати прірву в два скоки", - відзначає він.

При цьому він відзначив, що кампанія з підвищення цін на газ для населення, яку починає НАК «Нафтогаз України» - процес болісний, але необхідний - будь-який господарюючий суб`єкт має прагнути працювати з прибутком. «Нафтогаз» не може дотувати населення, як би того не хотілося багатьом".

Також В.Бутко вважає, що "роль держави в процесі адаптації населення до світових цін на газ, в першу чергу, повинна зводитися до визначення переліку тих громадян, які дійсно потребують дотацій. І, природно в знаходженні джерела коштів для виплати цих дотацій. Розмір різниці, що компенсується, і об`єм дотації необхідно визначати індивідуально у кожному конкретному випадку".

У свою чергу, експерт енергетичних програм з нафти і газу Центру економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова Володимир Омельченко вважає, що ціна на природний газ в Україні повинна формуватися за ринковими принципами без будь-яких обмежень, інакше інвестиції в сектор видобування не підуть.

"Ціна природного газу, як власної видобутку, так і купленого по імпорту повинна формуватися за ринковими принципами без будь-яких обмежень. Інакше ніякі інвестиції в сектор здобичі не підуть, а залежність по імпорту збільшуватиметься", - говорить він.

На його думку, "якщо Україна не розробить жорстку програму переходу на ціни на газ за європейською моделлю до 2010 року, то доведеться розплачуватися стратегічними об`єктами і державним суверенітетом. Можливості перехресного субсидування і "тіньових схем" вже вичерпані".

Крім того В.Омельченко відзначає, що природний газ є високоліквідним товаром на глобальних ринках. "Ніхто з імпортерів не підлаштовуватиметься під можливості українських споживачів, оскільки ні Росія, ні країни Центральної Азії зайвих ресурсів не мають і вони завжди матимуть альтернативу збуту до Європи і Китаю (надалі у все більших об`ємах) за цінами міжнародного ринку енергоносіїв", - вважає він.

Тому, для того, щоб знизити газову залежність України від Росії, а також підвищити видобуток газу усередині країни, українському уряду необхідно задуматися над питанням ціноутворення на газ і привести ціни на газ в Україні до загальноєвропейського рівня.

Юрій Кравець