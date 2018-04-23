Читання пам`яті Наталії Паніної збирають відомих соціологів Європи

10 грудня у Києві відбудуться Перші соціологічні читання пам`яті видатного українського ученого-соціолога Наталії Паніної - однієї з творців сучасної української соціології, першої української жінки - чиє ім`я, за одностайною ініціативою Вченої ради запропоновано присвоїти національному науково-дослідному інституту - Інституту соціології НАНУ. Цю ініціативу підтримали соціологічні наукові співтовариства Києва, Харкова, Львова, Дніпропетровська, Луганська, Москви, Будапешта, Берліна, Нью-Йорка, Лондона, Гарварда, Амстердама. Недивно, адже в резюме Наталії Вікторівни десятки спільних проектів з кращими університетами світу.

Як і більшість журналістів, «зіпсованих» роботою у виборчих штабах, я звикла думати, що соціологія, це такий додатковий інструмент, що допомагає переконати виборця, що твій кандидат кращий, ніж його суперник. Знайомство з ученими, які легко говорять про складні речі і щедро діляться своїми напрацюваннями, робить наше розуміння глибшим, а публікації точнішими і цікавішими. Наталія Вікторівна була саме таким ученим. Завдяки її дослідженням багато моїх колеги усвідомили, що соціологія - це не тільки супровід передвиборної кампанії, це - знання про суспільство. До пульсу суспільства Наталія Вікторівна прислухалася пильно.

Перша робота, яка принесла їй популярність в Америці, - «Міф про радіофобію» (у ній Наталія Паніна, спираючись на проведені дослідження, звинуватила владу і її придворних учених в тому, що за діагнозом «радіофобія» вони приховують реальну правду про стан людей, що пережили Чорнобильську катастрофу). Остання її доповідь «Український профіль на європейському фоні» була прочитана на міжнародній конференції вже її колегами. У ній Наталія Вікторівна повинна була розповісти про особливості розвитку демократії в Україні.

Ще був серйозний моніторинг українського суспільства. Багаторічні дослідження тенденцій розвитку українського суспільства (за єдиною системою показників - 170 ознаками), що проводилися під її керівництвом, серйозно доповнювали дані держстатистики. А результатами цих досліджень користуються політики всіх гілок влади, журналісти, вітчизняні і західні дослідники.

Наталія Паніна не брала участі у виборах, хоча пропозицій, починаючи з 1994 року, вона отримувала немало. Вона вважала, що як тільки соціолог починає співпрацювати з політиком, він стає заручником політиків, і в жертву цьому приноситься і наука, і професійна чесність. Вона створила «Кодекс професійної етики» для наших соціологів, що увібрав найкраще з аналогічних зведень правил, що існують у європейських країнах. У 2004 році в період президентської кампанії, під час відомого соціологічного скандалу, коли соціологи виявилися втягнутими у політичний процес, через пресу звинувачуючи один одного в продажності, Наталія Паніна виступила зі статтею, в якій написала: «Проблематика називається не «соціологія і політика», а «політика і політика, і ще раз політика». Тоді Наталія Паніна подала у відставку з поста голови комісії з професійної етики Соціологічної асоціації України, в черговий раз підтверджуючи свою репутацію «совісті української соціології».

Наталія Паніна була однією з творців першої національної опитувальної мережі (для необізнаних пояснюємо - без своєї мережі підготовлених інтерв`юерів будь-яке соціологічне дослідження - профанація. - Авт.), розробляла цілу низку наукових напрямів, пов`язаних з вивченням суспільних процесів.

Соціологічний науковий світ тісний. І раптова смерть Наталії Паніної просто потрясла його. Спогади західних і вітчизняних учених про Наталію Вікторівну - не тільки сухий перелік її монографій і статей, це теплі слова про проникливого дослідника і блискучу інтелектуалку.

10 грудня вшанувати її пам`ять приїдуть до Києва президент європейської соціологічної асоціації Клер Воллес (Велика Британія), керівник Центру досліджень з соціальних наук ФРН Георг Торн, президент Соціологічної асоціації України, ректор Харківського університету Віль Бакиров, провідні соціологи України.

Під час читань відбудеться презентація першого в Україні багатотомного підписного академічного видання праць вченої - Н.В.Паніна «Вибрані праці з соціології».

Маша Міщенко