Голлівудський сценарист Біллі Фролік: український персонаж буде позитивним

Біллі Фролік - анімаційний голлівудський топ-сценарист, ім’я якого включено в "А-ліст" зірок Голлівуду. Автор мультфільмів “Мадагаскар”, “Лісова братва” і багато інших. Фролік відвідав Україну, щоб почати виробництво першого українсько-американського повнометражного мультфільму з робочою назвою “Paws and Wires” (“Лапи і Дроти”). Фролік дав інтерв`ю УНІАН.

Біллі, Ви напевно отримуєте безліч різних мультиплікаційних пропозицій. Чому Ви обрали для співпраці саме Україну? Що Вас зацікавило в цьому проекті?

Я дуже вірю в здібності українських партнерів. Познайомившись з Юджіном і з Майклом (Михайло Дудко і Юджін Ефуні - українські продюсери нового проекту. - Авт.), мені захотілося з ними співпрацювати. Мені завжди хотілося спробувати себе в чомусь новому. Участь в цьому проекті була пов`язана з бажанням зробити щось поза голлівудською системою.

Іноді я можу висловлювати досить багато критики на адресу Голлівуду, оскільки багато там пропрацював. Процеси, що відбуваються там, можуть трохи дратувати автора. Участь в українському проекті подарує мені яскравий життєвий досвід. Нові відчуття і враження мені дуже привабливі як творчій людині.

Чому українсько-американський мультфільм озвучуватиметься англійською мовою?

Є певні ділові причини. Англомовна аудиторія є основним ринком для будь-якого проекту. Це проста економіка: найбільші кіноринки - англомовні. Але, поза сумнівом, у нашому мультфільмі будуть українські елементи. Швидше за все, це буде у формі якогось персонажа. Він буде позитивним.

Ви знайомі з українською мультиплікацією?

Ні, я зовсім не знайомий з мультиплікацією в Україні. Але буду дуже радий дізнатися про неї.

На мультиплікаційному фестивалі в Токіо радянський мультфільм “Ежик в тумане” назвали кращим мультфільмом усіх часів і народів. Ви коли-небудь чули про нього?

Ні. Ніколи раніше я не чув про цей мультфільм.

А який Ваш улюблений мультиплікаційний фільм?

Той, над яким ми зараз працюємо.

А якщо не Вашого авторства?

Я люблю мультсеріал “Бівіс і Батхед”, “Сауз парк”. Я ріс на мультиплікації “Warner Brothers” - “Том і Джері”, “Поркі Піг”. Я дуже люблю комікси, особливо серію “Peanuts”. Я завжди любив комікси і мультфільми, які висміювали реальне життя, а не розповідали про якихось супергероїв.

Ваші роботи стають світовими бестселерами. Назвіть основні складові успішного мультфільму.

Я був би радий знати їх сам (сміється). Цікаво і чудово в творчій роботі якраз те, що ти поняття не маєш, коли прийде натхнення і коли відбудеться той момент - створення чогось нового. Зате ти твердо знаєш, коли це не виходить (сміється).

Наскільки успіх фільму залежить від його бюджету?

З одного боку, що менше ти витрачаєш, то більше коштів можеш повернути. На сьогоднішній день система дистрибуції починає застарівати. Я вважаю, що це одна з основних проблем випуску фільмів світового рівня. Кінотеатри повинні зараз переходити на цифровий формат. Джордж Лукас вже про це говорить протягом довгого часу. Вплив маркетологів у мультиплікаційному процесі дуже великий. Зараз можна самому узяти в руки камеру і створити своє кіно. Можливість розповсюдити цей матеріал по всьому світу - це остання межа, яка стримує багато творчих людей. Більшість творців фільмів роздратована нездатністю показати свої фільми широкої аудиторії. Я сподіваюся, що технологічна революція дасть творцям більше можливості показати свою продукцію. Це дуже важливо для творчих людей.

Ваші мультфільми можна скоріше назвати дорослими, ніж дитячими. І така тенденція характернасьогодні для всього Голлівуду. Це безпосередньо пов`язано з комерційною стороною?

Дійсно, раніше анімація націлювалася в основному на дітей. Зараз підхід до анімації змінився - її мають сприймати діти, але вони вже не є на сьогодні основною аудиторією. Наприклад, “Шрек” - це мультфільм для побачень, любовна історія, екшн.

Де берете ідеї і черпаєте натхнення для своїх сценаріїв?

З життя, з інших творів мистецтва, якими я захоплююся, які мене вражають. А деякі ідеї приходять самі по собі - я навіть не знаю, звідки вони беруться.

Як Ваші діти ставляться до Вашої творчості?

У мене троє дітей. Для них моя творчість не має значення. Два тижні тому я пішов на концерт Брюса Спрінгстіна. І він мені каже: “Мої власні діти не люблять мою музику”. Напевно, так само можна сказати і про моїх дітей (сміється).

Вони дивляться всі ваші мультики? Якось обговорюють, критикують?

Безумовно, вони дивляться всі мої роботи і висловлюють свою чесну думку. Я б не сказав, що вона дуже критична. Просто діти завжди відверті зі мною і завжди говорять те, що думають.

Ви вперше побували в Україні. Які враження забираєте з собою в США і чи плануєте приїхати ще?

Так, я повернуся. Це прекрасна країна. Я бачив церкви, нічні клуби, був в опері, трішки познайомився з вашим мистецтвом. Дивовижна кухня. Прекрасні люди.

Розмовляла Анна Ященко