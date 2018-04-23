Голлівудський сценарист Біллі Фролік: український персонаж буде позитивним

Голлівудський сценарист Біллі Фролік: український персонаж буде позитивним

19:48, 08 грудня 2007
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Поза сумнівом, у нас в мультфільмі будуть українські елементи. Швидше за все, це буде у формі якогось персонажа. Участь в українському проекті подарує мені яскравий життєвий досвід...

Біллі Фролік - анімаційний голлівудський топ-сценарист, ім’я якого включено в "А-ліст" зірок Голлівуду. Автор мультфільмів “Мадагаскар”, “Лісова братва” і багато інших. Фролік відвідав Україну, щоб почати виробництво першого українсько-американського повнометражного мультфільму з робочою назвою “Paws and Wires” (“Лапи і Дроти”). Фролік дав інтерв`ю УНІАН.

Біллі, Ви напевно отримуєте безліч різних мультиплікаційних пропозицій. Чому Ви обрали для співпраці саме Україну? Що Вас зацікавило в цьому проекті?

Біллі ФролікЯ дуже вірю в здібності українських партнерів. Познайомившись з Юджіном і з Майклом (Михайло Дудко і Юджін Ефуні - українські продюсери нового проекту. - Авт.), мені захотілося з ними співпрацювати. Мені завжди хотілося спробувати себе в чомусь новому. Участь в цьому проекті була пов`язана з бажанням зробити щось поза голлівудською системою.

Іноді я можу висловлювати досить багато критики на адресу Голлівуду, оскільки багато там пропрацював. Процеси, що відбуваються там, можуть трохи дратувати автора. Участь в українському проекті подарує мені яскравий життєвий досвід. Нові відчуття і враження мені дуже привабливі як творчій людині.

Чому українсько-американський мультфільм озвучуватиметься англійською мовою?

Є певні ділові причини. Англомовна аудиторія є основним ринком для будь-якого проекту. Це проста економіка: найбільші кіноринки - англомовні. Але, поза сумнівом, у нашому мультфільмі будуть українські елементи. Швидше за все, це буде у формі якогось персонажа. Він буде позитивним.

Ви знайомі з українською мультиплікацією?

Ні, я зовсім не знайомий з мультиплікацією в Україні. Але буду дуже радий дізнатися про неї.

На мультиплікаційному фестивалі в Токіо радянський мультфільм “Ежик в тумане” назвали кращим мультфільмом усіх часів і народів. Ви коли-небудь чули про нього?

Ні. Ніколи раніше я не чув про цей мультфільм.

А який Ваш улюблений мультиплікаційний фільм?

Той, над яким ми зараз працюємо.

А якщо не Вашого авторства?

Я люблю мультсеріал “Бівіс і Батхед”, “Сауз парк”. Я ріс на мультиплікації “Warner Brothers” - “Том і Джері”, “Поркі Піг”. Я дуже люблю комікси, особливо серію “Peanuts”. Я завжди любив комікси і мультфільми, які висміювали реальне життя, а не розповідали про якихось супергероїв.

Ваші роботи стають світовими бестселерами. Назвіть основні складові успішного мультфільму.

Я був би радий знати їх сам (сміється). Цікаво і чудово в творчій роботі якраз те, що ти поняття не маєш, коли прийде натхнення і коли відбудеться той момент - створення чогось нового. Зате ти твердо знаєш, коли це не виходить (сміється).

Наскільки успіх фільму залежить від його бюджету?

Біллі ФролікЗ одного боку, що менше ти витрачаєш, то більше коштів можеш повернути. На сьогоднішній день система дистрибуції починає застарівати. Я вважаю, що це одна з основних проблем випуску фільмів світового рівня. Кінотеатри повинні зараз переходити на цифровий формат. Джордж Лукас вже про це говорить протягом довгого часу. Вплив маркетологів у мультиплікаційному процесі дуже великий. Зараз можна самому узяти в руки камеру і створити своє кіно. Можливість розповсюдити цей матеріал по всьому світу - це остання межа, яка стримує багато творчих людей. Більшість творців фільмів роздратована нездатністю показати свої фільми широкої аудиторії. Я сподіваюся, що технологічна революція дасть творцям більше можливості показати свою продукцію. Це дуже важливо для творчих людей.

Ваші мультфільми можна скоріше назвати дорослими, ніж дитячими. І така тенденція характернасьогодні для всього Голлівуду. Це безпосередньо пов`язано з комерційною стороною?

Дійсно, раніше анімація націлювалася в основному на дітей. Зараз підхід до анімації змінився - її мають сприймати діти, але вони вже не є на сьогодні основною аудиторією. Наприклад, “Шрек” - це мультфільм для побачень, любовна історія, екшн.

Де берете ідеї і черпаєте натхнення для своїх сценаріїв?

З життя, з інших творів мистецтва, якими я захоплююся, які мене вражають. А деякі ідеї приходять самі по собі - я навіть не знаю, звідки вони беруться.

Як Ваші діти ставляться до Вашої творчості?

У мене троє дітей. Для них моя творчість не має значення. Два тижні тому я пішов на концерт Брюса Спрінгстіна. І він мені каже: “Мої власні діти не люблять мою музику”. Напевно, так само можна сказати і про моїх дітей (сміється).

Вони дивляться всі ваші мультики? Якось обговорюють, критикують?

Безумовно, вони дивляться всі мої роботи і висловлюють свою чесну думку. Я б не сказав, що вона дуже критична. Просто діти завжди відверті зі мною і завжди говорять те, що думають.

Ви вперше побували в Україні. Які враження забираєте з собою в США і чи плануєте приїхати ще?

Так, я повернуся. Це прекрасна країна. Я бачив церкви, нічні клуби, був в опері, трішки познайомився з вашим мистецтвом. Дивовижна кухня. Прекрасні люди.

Розмовляла Анна Ященко

 

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