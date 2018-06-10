Як отримати ”нещасну” тисячу (фоторепортаж)

Пам`ятаючи гіркий досвід самої (!) Тимошенко, я без особливого оптимізму набрала номер гарячої лінії Ощадбанку 8-800-501-34-10... І так разів сто! На початку третьої години безперестанного накручування телефона, а заодно і себе, почула в слухавці приємний голос, який був ладен розповісти все до найменших дрібниць. Мені розповіли, що для того, щоб отримати свої заощадження, вірніше частину заощаджень – до тисячі гривень, незалежно від того, скільки у вкладника грошей на одній книжці і скільки взагалі їх у нього є, потрібно спочатку пройти реєстрацію. Для того, аби вкладника внесли в реєстр, він повинен заповнити відповідний бланк, таку собі заяву-доручення. У цій заяві вкладник повинен вказати номер своєї компенсаційної книжки, яка була йому видана до першого січня 1992 року, суму, яка лежить у нього на книжці, а також паспортні дані. З собою також потрібно мати копію паспорта та ідентифікаційного номера.

Щоб побачити, як все це виглядає на практиці , я вирішила піти в Ощадбанк. "Жертвою" стало Печерське відділення №3715 міста Києва.

При поганому освітленні люди сліпають, заповнюючи вищезгадані заяви-доручення. Мало кому щастить робити це сидячи, бо у відділенні стоїть лише чотири стільці і маленький столик. Більше того, ніхто не знає, як саме заповнювати цю заяву, бо ніде немає зразка. Правда, там є консультанти, але їх дуже мало: людей у відділенні було близько п’ятдесяти, а помічників лише двоє…

"Я тут більше години, але ще поки нічого не зрозумів, - каже вкладник Василь Демченко. - Ніде не вказано, як потрібно правильно заповняти заяву. Те, що по телебаченню побачили й те знаємо, більше нічого. Потрібно стояти в черзі для того, аби дізнатися чи вірно заповнив, чи ні."

"Чому я повинна ту свою нещасну тисячу гривень отримувати з отакими... За свої гроші і ще потрібно так "вимахатися". Потрібно, щоб про це дізналася Тимошенко!" - кричить знервована пенсіонерка.

Адміністратор Печерського відділення Ощадбанку Дмитро Гельський зізнається, що в таких умовах працювати важко: "Люди нервують, вони зрілого віку, їм складно".

Люди, звісно, сердяться, проте вистоюють черги, бо ці несподівані вже для них гроші - добра підмога до пенсії.

Ось заява заповнена - вкладник підходить до контролера, той вводить його дані в реєстр і отримує талон, з яким через три дні можна отримати гроші. Перші щасливчики очікуються вже завтра.

Ксеня Лесів, фото Сергія Світлицького/УНІАН